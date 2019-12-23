Парламент Турции одобрил отправку турецких войск в Ливию

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Парламент Турции на заседании в субботу одобрил меморандум о взаимопонимании по безопасности и военному сотрудничеству с Ливией. Об этом сообщают местные СМИ.

Одобренный парламентом меморандум предусматривает отправку турецких вооруженных сил в Ливию для оказания военной помощи правительству национального согласия в случае поступления соответствующего запроса. Как пишут турецкие СМИ, ПНС, возглавляемое Фаизом Сараджем, вероятней всего запросит помощи у Анкары уже в ближайшее время.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Турция готова к оказанию Ливиии "любой необходимой помощи, включая военную".

Ранее сообщалось, что Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара завершила окружение столицы Ливии Триполи и еще нескольких городов по суше. Командование ЛНА выдвинуло ПНС ультиматум, в котором потребовало от подразделений и военных формирований, воюющих на стороне ПНС, в течение 72 часов покинуть Триполи и Сирт.

Между тем ливийские СМИ сообщают о появлении в Триполи турецкого спецназа и турецкой боевой техники.

После убийства Муаммара Каддафи в Ливии наблюдается двоевластие: в Триполи заседает ПНС Сараджа, признанное ЕС и ООН, а на востоке страны действует народно избранный парламент, поддерживаемый ЛНА. Маршал Халифа Хафтар еще 4 апреля отдал приказ о начале крупномасштабного наступления на Триполи.

По мнению аналитиков, Хафтара поддерживают Россия, США, Франция, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ, в то время как его противникам оказывают помощь Турция, Катар и Италия.