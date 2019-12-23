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Известия.ru

Физик оценил шансы создания Китаем "искусственного солнца"

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HL-2M
HL-2M.
Источник изображения: Abacus

Замдиректора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ Георгий Тихомиров рассказал о перспективах китайского проекта по созданию "искусственного солнца".

Специалист считает, что китайская установка HL-2M "по каким-то параметрам будет превосходить существующие", однако "никакого прорыва в этом нет", передает телеканал "360".

"Скорее всего, они создадут какую-то компактную маленькую установку, где добьются неплохих параметров по плазме", — уточнил профессор.

Он добавил, что крупнейший термоядерный реактор в мире под названием ITER строится во Франции. Россия также участвует в его создании.

Ранее стало известно, что китайские ученые в 2020 году запустят новый экспериментальный термоядерный реактор HL-2M в рамках проекта EAST.

Отмечалось, что процессы в нем походят на те, что происходят в ядре Солнца. Предполагается, что реактор сможет разогреть плазму до температуры выше 200 млн градусов по Цельсию.

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН) в сентябре сообщила, что летом 2019 года на Солнце не произошло ни единой вспышки, способной оказать воздействие на Землю.

Как отмечают специалисты, снижение числа вспышек не опасно, однако может свидетельствовать о каких-то серьезных изменениях на Солнце, способных повлиять на его светимость, спектр излучения и в конечном счете на климат.

Ранее ученые рассказали о неожиданной трансформации Солнца после смерти. Оказалось, что после своей гибели оно превратится в твердый сверхплотный кристалл, а не в шар из жидкой плазмы, как считалось ранее.

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