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Названа сфера военного превосходства России над США

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Источник изображения: Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Полевая артиллерия армии США уступает российским вооружениям. Об этом пишет журнал National Interest, ссылаясь на исследование аналитического центра RAND Corporation.

Причиной такого отставания стала тактика ведения боевых действий, применяемая американскими войсками. Так, во время операций против слабовооруженных подразделений противника в Афганистане и Ираке США в качестве огневой поддержки использовали боевую авиацию, а американским артиллеристам ставились несвойственные им задачи, вплоть до охраны КПП, вследствие чего они столкнулись с недостатком опыта и наравне с войсками ПВО несли наибольшие потери.

Россия же, говорится в статье. продолжает поддерживать свою ствольную и реактивную артиллерию на должном уровне. Российская армия принимает на вооружение новые образцы техники, превосходящие американские аналоги по ключевым показателям — дальности стрельбы и огневой мощи.

7 декабря был опубликован доклад британского Королевского Объединенного института оборонных исследований. В нем отмечалось, что Лондону не имеет смысла соревноваться с Москвой в области артиллерии, которая традиционно считается одной из сильных сторон российской армии, а следует задуматься о принятии на вооружение кассетных боеприпасов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Великобритания
Ирак
Россия
США
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