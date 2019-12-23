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Известия.ru

СМИ сообщили о переносе запуска спутников "Гонец-М" ракетой "Союз-2.1б"

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Первый запуск российских спутников связи "Гонец-М" с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома "Плесецк" перенесли с середины на конец 2020 года.

Как сообщил в воскресенье, 22 декабря "РИА Новости" источник в ракетно-космической отрасли, задержка не связана с готовностью космических аппаратов.

"Спутники произведены давно и находятся на хранении на предприятии-изготовителе", — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что к лету должна быть завершена адаптация ракеты "Союз-2.1б". До этого спутники "Гонец-М" выводились на орбиту ракетами "Рокот".

Система предназначена для обеспечения связи и передачи данных в удаленных и труднодоступных районах, включая территории Крайнего Севера.

Также ее планируют использовать для промышленного, транспортного и экологического мониторинга.

Ранее запуск первого российского спутника дистанционного зондирования Земли нового поколения "Ресурс-ПМ" перенесли с 2022 на 2023 год, второго — с 2023 на 2024 год.

4 августа стало известно, что отправка в космос метеорологического спутника "Арктика-М" для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе также перенесена с 2021 на 2023 год.

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Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Рокот
Проекты
2020-й год
Арктика
Плесецк
Союз-2 РН
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