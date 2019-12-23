"Для гражданской авиации наши летчики представляют ценность"

Командующий дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш — о том, как молодых пилотов мотивируют не оставлять военную службу

Иностранные истребители регулярно берут на сопровождение российские дальние бомбардировщики над нейтральными водами. Однако все их полеты согласованы, а маршруты отслеживаются средствами объективного контроля, что позволяет урегулировать спорные вопросы. В преддверии 105-летнего юбилея дальней авиации командующий этим объединением генерал-лейтенант, Герой России Сергей Кобылаш рассказал "Известиям" о том, как показала себя новая ракета Х-101 в Сирии, какими мерами молодых офицеров стараются удержать на службе и сколько лет должно пройти, прежде чем выпускник летного училища станет командиром корабля.

— Некоторое время назад российские ВКС столкнулись с нехваткой кадров — в училищах несколько лет не было приема. Какова сейчас ситуация в дальней авиации?

– Был определенный период, когда наборы в летные вузы получались малочисленными. С 2013 года наборы курсантов проводятся в полном объеме, в прошлом году уже состоялись полноценные выпуски летчиков. Сейчас укомплектованность дальней авиации летным составом соответствует нормам и позволяет выполнить все задачи.

— После того как был резко расширен набор в училища, в последние два года в части ВКС массово идут лейтенанты. Представляет ли для вас сложность такое количество молодых офицеров? Не страшно ли сажать их за штурвал таких сложных и дорогих машин?

– Все выпускники назначены на соответствующие должности. Что касается проведения полетов, то молодые офицеры приходят в авиационные части с достаточным уровнем базовой подготовки. Но даже при этом выпускник не попадет за штурвал без прохождения необходимой программы переучивания на тот тип авиационной техники, на который распределен. После сдачи всех зачетов и проведения плановых тренировок на земле выпускник сядет за штурвал в качестве помощника командира корабля или рабочее место штурмана-оператора и приступит к полетам в составе опытного экипажа.

Cверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 и два дальних ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

На тяжелых самолетах в дальней авиации летчик или штурман не летает один: основная боевая единица — это экипаж, где каждый офицер выполняет свои должностные обязанности, а при необходимости контролирует и оказывает помощь другим членам экипажа.

А в среднем года через три-четыре этот молодой летчик может стать уже командиром корабля, и тогда мы ему не только штурвал доверим, но и руководство экипажем.

— Из всех военных летчиков именно пилоты дальней авиации рассматриваются гражданскими авиакомпаниями как наиболее ценные кадры. Их регулярно пытаются сманить "на гражданку" высокими зарплатами и менее напряженным рабочим графиком. Какие меры предпринимает командование дальней авиации, чтобы удержать пилотов?

— Для гражданской авиации наши летчики наверное представляют определенную ценность. У них высокий уровень подготовки и дисциплины, богатый опыт выполнения полетов в разных условиях на больших тяжелых самолетах.

Но подавляющее большинство пилотов, штурманов и наземных специалистов пришли в дальнюю авиацию по призванию. Они любят и гордятся своей работой, дорожат честью офицера.

В военной среде очень много династий, когда несколько поколений семьи посвящают свою жизнь службе Отечеству. Когда я пришел в дальнюю авиацию, то обратил внимание на то, что здесь особое значение имеет верность воинскому коллективу, братство по оружию.

В отличие от авиакомпаний, у нас есть социальные гарантии, жилищное обеспечение, медицинское обслуживание, путевки в санатории. У нас работают программы материального стимулирования, включающие надбавки за определенные достижения.

— Какие новые самолеты поступят в части дальней авиации в следующем году? Когда и в каком объеме полки и дивизии начнут получать модернизированные самолеты Ту-160м и Ту-22М3М?

— Ежегодно проводится плановая работа по модернизации парка дальней авиации. Это работа продолжится и в 2020 году. Что касается упомянутых вами самолетов, то для начала они должны пройти лётные испытания. После их завершения, и отработки необходимой документации самолеты начнут поставляться в соединения и части дальней авиации.

— Когда ваши подчиненные наносили удары по объектам террористов в Сирии, очень хорошо зарекомендовала себя новая ракета Х-101. Планируется ли ее модернизация и в чем она будет заключаться?

— Оружие новое, могу только сказать, что оно действительно применялась в Сирии по объектам террористов очень успешно. Ракета полностью подтвердила свои характеристики, а все задачи были выполнены с максимальной точностью и в полном объеме.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

— Как часто истребители зарубежных государств вступают в визуальный контакт с российской авиацией, выполняющей полеты в нейтральных водах? Готовы ли наши пилоты к ситуациям, когда иностранные истребители идут на сближение или пытаются перехватить самолет?

— Это происходит постоянно. Сопровождение самолетов иностранных государств на определенном участке маршрута — нормальная общемировая практика. Слово "перехват" в данном случае не совсем уместно. Перехват — это пресечение полета самолета в охраняемом воздушном пространстве. Иностранные летчики подходят к нашим самолетам, опознают государственную принадлежность, тип, сопровождают на безопасном расстоянии и потом отходят, убедившись в том, что мы выполняем полет строго в соответствии с международными правилами над нейтральными водами.

— Порой полеты российских самолетов над нейтральными водами сопровождаются скандалами и обвинениями пилотов в нарушении чужого воздушного пространства. Насколько состоятельны такие обвинения?

— Наши экипажи всегда выполняют полеты над нейтральными водами только по запланированным и согласованным маршрутам. На самолетах дальней авиации установлено современное навигационное оборудование и средства объективного контроля. Они позволяют определять любые отклонения в режиме полета. При возникновении спорных вопросов у нас всегда имеются данные средств объективного контроля.

Возможны случаи отклонения от заданного маршрута (обход опасных явлений погоды, закрытых для полетов районов и так далее), но в этом случае все изменения маршрута экипажами запрашиваются у наземных диспетчеров и выполняются только с их разрешения. Такие факты не являются нарушениями.

Алексей Рамм