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Интерфакс-АВН

В Средиземное море вошел ракетный фрегат ВМФ России "Адмирал Эссен"

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Фрегат Черноморского флота Адмирал Эссен. Архивное фото
Фрегат Черноморского флота Адмирал Эссен. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Василий Батанов

Стамбул. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Фрегат "Адмирал Эссен", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", в субботу, пройдя Черноморские проливы, вошел в акваторию Средиземного моря, сообщили стамбульские информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.

Как сообщала ранее пресс-служба Черноморского флота России, корабль "войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне".

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. Она включает около 10 боевых кораблей и судов обеспечения. В сентябре российские военные сообщали о двух подлодках, выполняющих задачи в Средиземном море.

Ранее российские корабли и подлодки наносили из акватории Средиземного моря удары крылатыми ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Проекты
1135 Буревестник
Калибр КР
ЧФ
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