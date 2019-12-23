Кандидаты на вылет: когда станет обыденным космический туризм

Ведущие компании зарождающегося рынка орбитальных путешествий обещают скорый прорыв

Уже двенадцатый по счету суборбитальный полет частной космической системы New Shepard состоялся 11 декабря 2019 года. Согласно графику испытаний, этот полет должен стать последним из непилотируемых. Предполагается, что уже следующий старт, назначенный на 2020 год, отправит туристов в космос, после чего подобные полеты станут делом обыденным да еще и не особенно дорогим. Так ли это, разбирались "Известия".

Цена вопроса

Самая большая проблема космических путешественников — стоимость полета. В настоящее время цена доставки 1 кг груза к МКС не падает ниже нескольких тысяч долларов для любого типа существующих в настоящее время грузовых космических кораблей. С доставкой груза на низкую опорную орбиту ситуация практически такая же. Но в случае с пассажирскими полетами цена возрастает многократно — за счет необходимых мер безопасности.

Коммерческих космических туристов в истории пока было всего семеро. Все они совершили путешествие между 2001 и 2009 годами и раскошелились на сумму от $20 млн до $35 млн. За последние годы цена, увы, не уменьшилась, как можно было бы ожидать, а, наоборот, выросла. И если сейчас "Роскосмос" будет продавать NASA места на космическом корабле "Союз" с датой запуска в 2020 году за $86 млн, то неразумно думать, что за полет космического туриста он может попросить меньше.

Запуск ракеты-носителя "Союз" Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Объем подготовки и сопутствующие расходы примерно одинаковы. А если выставить ценник сильно меньше, то тогда NASA может задать неприятный вопрос: почему астронавты летят дороже, если у нас вроде как партнерство?

Конечно, можно обойтись без посещения МКС. Сделать несколько витков вокруг планеты, прочувствовать невесомость и по-быстрому обратно — без проблем со стыковкой, томительного двухсуточного полета к орбитальной станции и массы бытовых проблем, сложных для неподготовленного человека. Увы, но этот способ тоже не из дешевых. В 2016 году глава корпорации "Роскосмос" Игорь Комаров называл приблизительные цены за такой полет — $30–40 млн. В отличие от рейса на МКС в такой полет можно отправлять не по одному туристу на экипаж, а по два или даже троих, причем в режиме автоматического пилотирования. Да и запланировать такой полет гораздо проще, нежели пытаться втиснуть туриста в плотное расписание космонавтов и астронавтов, работающих на орбитальной станции.

Скорее всего, коррективы в ценообразование таких орбитальных туристических полетов может внести компания SpaceX, после того как их пилотируемый корабль Crew Dragon пройдет окончательную сертификацию NASA и слетает с космонавтами на МКС. В версии для NASA Crew Dragon имеет четыре места для экипажа, но изначально он планировался семиместным. В такой компоновке (одно кресло для инструктора и шесть для туристов) он и будет предлагаться потенциальным покупателям. Космическое путешествие на нем может оказаться дешевле 10 млн. Всё равно достаточно дорого, учитывая время на подготовку, которая может длиться несколько месяцев и приведет к упущенной выгоде для пассажиров-бизнесменов.

Где-то за городом очень недорого

Думать о том, как сократить расходы времени и денег для потенциальных космотуристов, начали уже достаточно давно. Американский миллиардер Джефф Безос еще в 2000 году основал компанию Blue Origin. Первоначальной идеей Безоса, богатейшего человека в мире, основателя Amazon.com и владельца Washington Post, было создание многоразовой космической системы для недорогих полетов в космос. Что для этого требуется? Технически, чтобы побывать в космосе, требуется пересечь линию Кармана — воображаемую границу на высоте 100 км над поверхностью Земли. После нее, как считается, начинается космос.

Многоразовая космическая система New Shepard (в честь Алана Шепарда — первого американского астронавта, совершившего суборбитальный полет) должна вывести пилотируемую капсулу на высоту 103 км. После этого происходит разделение, капсула приземляется самостоятельно при помощи парашютной системы, а ступень ракеты садится вертикально при помощи своего двигателя.

Весь полет продолжается чуть больше десяти минут. Примерно через семь минут после старта ракета возвращается на Землю, еще через четыре на парашютах приземляется капсула с туристами. Капсула рассчитана на шестерых человек. Во время полета они даже пару минут испытают невесомость.

Многоразовая пассажирская капсула Источник изображения: Фото: Global Look Press/ Ferrari

Предполагается, что приключение на орбите будет стоить около $250 тыс. Именно за такую сумму в настоящее время можно забронировать билеты. Пока непонятно, конечная это цена или нет, но уже более 600 человек заплатили депозит и встали в очередь. Скорее всего, первые полеты сразу после начала стартов будут дороже, а потом, по заверениям руководства Blue Origin, цена будет снижена до уровня, чтобы "люди среднего класса могли себе это позволить". Цена может снизиться после расширения бизнеса: "Мы строим наши собственные космические корабли, и у нас есть еще два на производственной линии в Мохаве, поэтому мы запустим второй сервис в конце следующего года, затем третий, четвертый и пятый".

Кроме New Shepard у компании Blue Origin есть и более серьезная система New Glenn. Ее разработка была начата в 2012 году, а первый полноценный запуск состоится в 2021 году. Ракета-носитель предполагается двухступенчатой (с возможностью установки дополнительной третьей ступени), при этом первая ступень будет многоразовой, как и у Falcon 9 компании SpaceX. Пока о космическом корабле для этой системы почти ничего не известно.

На рынок недорогих пусков нацеливается и корпорация Virgin Ричарда Брэнсона. Космосом занимается ее отделение Virgin Galactic. После подъема до 16-километровой отметки происходит отстыковка корабля с туристами SpaceShipTwo от самолета-разгонщика WhiteKnightTwo, дальнейший путь длиною в два часа, включая 5 минут невесомости, космоплан проделывает самостоятельно. На борту двое пилотов, в салоне шесть пассажиров, стоимость полета примерно те же $250 тыс. В настоящее время ведутся испытания, когда проект выйдет на финальную стадию, неизвестно.

Родная земля

Ведутся подобные разработки и в России. Компания "Космокурс" подыскивает место для будущего космодрома для суборбитальных пусков в Нижегородской области. Ракета и космический корабль пока в стадии разработки. Предполагается, что ракета тоже будет возвращаемой, а параметры полета пока примерно схожи с теми, что и у Blue Origin. Даже предполагаемая стоимость билета тоже оценивается в $200–250 тыс.

Cуборбитальный корабль SpaceShipTwo модели Unity компании Virgin Galactic Источник изображения: Фото: Global Look Press/Gene Blevins

Генеральный директор "Космокурса" Павел Пушкин говорит о перспективах компании так: "Мы ориентируемся в своем проекте на новый зарождающийся рынок суборбитального туризма. Мы активно наблюдаем за лидерами рынка Blue Origin и Virgin Galactic. По планам они должны совершить первые полеты с туристами в 2020 году. Мы же можем выйти на этот рынок не ранее 2025 года. Естественно, мы закладываем характеристики, которые сделают наш полет более привлекательным, чем у конкурентов. У нас значительно выше высота полета — 175 км и больше время в невесомости — 5 минут. Также мы прорабатываем вопросы снижения стоимости полета, чтобы через несколько лет после выхода на рынок обеспечить цену полета ниже $200 тыс. Надеемся, что через пару лет рынок суборбитальных туристических полетов в космос покажет активный рост, а наши конкуренты высветят нам основные организационные и технические проблемы таких полетов".

Можно предположить, что потенциальных космотуристов-россиян, располагающих необходимой суммой, может заинтересовать перспектива путешествия с космодрома на территории страны без необходимости выезжать за границу.

Михаил Котов