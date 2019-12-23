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ТАСС

Самолеты дальней авиации ВКС России продолжат практику полетов в другие страны

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Ту-160 в Венесуэле
Ту-160 в Венесуэле.
Источник изображения: https://dambiev.livejournal.com

Осенью этого года российские самолеты впервые прибыли в ЮАР

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. География полетов самолетов дальней авиации ВКС России в зарубежные страны будет расширена, сообщил в субботу командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш.

"Индонезия, Венесуэла, ЮАР были у нас за последние годы, есть планы и на следующий год. Мы расширяем ее [географию полетов] и думаю, что практика международной деятельности будет продолжаться", - сказал генерал-лейтенант в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Осенью этого года самолеты дальней авиации ВКС впервые прибыли в ЮАР. Командующий уточнил, что в рамках пребывания там российские специалисты испытали и новую модернизированную технику. "Никаких сложностей не было, четко отработала авиационная техника и показала свою надежность, работая в южных широтах. Экипажи подтвердили способность выполнять задачи в любом регионе мира и получили определенный опыт выполнения полетов", - отметил Кобылаш.

Он сообщил, что российские летчики отработали взлет с максимальной массой воздушных судов и при разряженном воздухе; в ЮАР жаркий климат и летчики РФ совершали посадку на аэродром, который расположен на высоте 1,5 тыс. км над уровнем моря.

"Для того, чтобы создать необходимую подъемную силу на крыле, нужна полоса подлиннее и скорость необходимо набрать, а в этих условиях и скорость не хочет нарастать, и полосы не удлинишь. Есть некоторые тактические приемы, чтобы на таких аэродромах выполнять взлеты и посадки. Мы их [приемы] опробовали, они показали хороший результат и мы понимаем, что мы можем использовать их при необходимости на таких аэродромах, на таких возвышенностях, в таких климатических условиях и при таких высоких температурах", - сказал Кобылаш.

Российские самолеты в ЮАР

Два стратегических ракетоносца Ту-160 в октябре совершили посадку на военно-воздушной базе Вотерклуф в близости от столицы страны Претории. Эти самолеты входят в состав авиагруппы ВКС, которая посещала ЮАР в рамках заключенного в 1995 году министерствами обороны обеих стран соглашения о военном сотрудничестве. Полет проходил над акваториями Каспийского и Аравийского морей, Индийского океана. Его продолжительность составила более 13 часов, было преодолено свыше 11 тыс. км.

Экипажи Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе. На последних этапах маршрута самолеты сопровождали истребители ВВС ЮАР. Полет выполнялся в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

В находившуюся в ЮАР авиагруппу ВКС также входили самолеты военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 "Руслан". Российские военные и эксперты приняли участие в семинаре в Минобороны ЮАР, посвященном военной тематике. На этом мероприятии, среди прочих, обсуждались вопросы ведения боевых действий, поиска и спасения.

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Страны
Венесуэла
Индия
Индонезия
Россия
ЮАР
Продукция
Ан-124
Ту-160
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