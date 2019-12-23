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Известия.ru

Россия запланировала полеты ракетоносцев за рубеж в 2020 году

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Россия планирует в 2020 году полеты своих стратегических ракетоносцев за границу. Проект будет реализован в рамках международной деятельности. Об этом сообщил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш в субботу, 21 декабря.

"Конечно, мы и в Индонезию, Венесуэлу [летали] за последние годы, в Южно-Африканскую Республику. Есть планы и на следующий год", — цитирует "РИА Новости" Кобылаша.

Однако он не уточнил, какая именно техника, в каком количестве и в какие страны может отправиться. Кобылаш выразил надежду, что практика международной деятельности будет расширяться.

28 ноября первый модернизированный ракетоносец Ту-160М передали на испытания. Источник ТАСС тогда отметил, что ракетоносец был создан в рамках программы глубокой модернизации строевых самолетов Ту-160. Его новая версия должна существенно увеличить общую эффективность авиационного комплекса.

23 октября стратегические бомбардировщики Ту-160 впервые прибыли в ЮАР. Целью визита стало развитие двустороннего военного сотрудничества и отработка вопросов взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР.

6 октября в США назвали самые опасные российские бомбардировщики. На первом месте оказался Ту-95 "Медведь". Далее следует Ту-22М (по классификации НАТО — Backfire).

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