Украинцы похвастались успешными испытаниями бронеавтомобиля "Новатор"

Специализированный бронированный автомобиль "Новатор" успешно прошел ведомственные испытания государственной пограничной службы страны, соответствующее видео было опубликовано в Сети.

"В ходе испытаний "Новатор" не только полностью подтвердил заявленные характеристики, но и продемонстрировал рекорд по нескольким показателям. В частности, время разгона с места до 100 км/ч составило 10,5 секунд, путь экстренного торможения на скорости 40 км/ч – всего 7,5 м", – сказано в подписи к видео на YouTube.

В ведомстве отметили, что "Новатор" могут рекомендовать как транспортное средство для доставки пограничных нарядов к местам несения службы в случае обострения ситуации на госгранице.

Ранее было опубликовано видео испытаний украинской крылатой ракеты "Нептун".

Анастасия Воробьева