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Деловая газета "Взгляд"

Украинцы похвастались успешными испытаниями бронеавтомобиля "Новатор"

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Опытный образец бронеавтомобиля "Варта-Новатор"
Опытный образец бронеавтомобиля "Варта-Новатор" на шасси Ford F-550, представленного ООО "Украинская бронетехника" для Национальной гвардии Украины. Киев, 15.12.2017.
Источник изображения: uprom.info

Специализированный бронированный автомобиль "Новатор" успешно прошел ведомственные испытания государственной пограничной службы страны, соответствующее видео было опубликовано в Сети.

"В ходе испытаний "Новатор" не только полностью подтвердил заявленные характеристики, но и продемонстрировал рекорд по нескольким показателям. В частности, время разгона с места до 100 км/ч составило 10,5 секунд, путь экстренного торможения на скорости 40 км/ч – всего 7,5 м", – сказано в подписи к видео на YouTube.

В ведомстве отметили, что "Новатор" могут рекомендовать как транспортное средство для доставки пограничных нарядов к местам несения службы в случае обострения ситуации на госгранице.

Ранее было опубликовано видео испытаний украинской крылатой ракеты "Нептун".


Анастасия Воробьева

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Страны
Украина
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