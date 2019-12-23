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Газета.ru

Неизбежные войны: как США готовятся к вмешательству

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Исследование показало, каких военных конфликтов в США ожидают в 2020 году

Американские эксперты предсказывают высокую вероятность серьезных вооруженных конфликтов в наступающем году. Они могут возникнуть или обостриться в горячих точках по всему земному шару и с высокой долей вероятности вызовут военный ответ США в 2020 году.

Риск "глобальных беспорядков", которые затронут интересы США, достигнет исторического максимума в 2020 году, говорится в исследовании Центра превентивных действий при Совете по международным отношениям в Нью-Йорке. Документ основан на результатах опроса 500 ведущих экспертов по вопросам внешней политике, которые проанализировали текущие конфликты, а также вероятность возникновения новых в будущем году.

"Возможно, как признак растущей озабоченности состоянием мира, респонденты оценили больше угроз, которые, вероятно, потребуют военного ответа США в 2020 году, чем в любом другом обзоре превентивных приоритетов за последние одиннадцать лет", - заявили директор центра Пол Б. Старес и старший научный сотрудник Джон В. Весси-младший.

Из тридцати конфликтов в опросе этого года только два были оценены как имеющие низкую вероятность возникновения в 2020 году. Однако не только это, но и "непредвиденные обстоятельства, связанные с национальной безопасностью", получили самые тревожные оценки в этом отчете. Согласно подготовленному документу, они представляют потенциально новый уровень угроз для США, причем невиданный за последние годы.

В течение 2019 года администрация президента США Дональда Трампа продолжала вести так называемые кампании максимального давления против трех стран - Ирана, Северной Кореи и Венесуэлы, которые, похоже, лишь укрепляют свои позиции, а не капитулируют перед Вашингтоном.

В то же время отношения с США с все более влиятельными Россией и Китаем также подверглись серьезным испытаниям, что вызвало обеспокоенность по поводу потенциального масштабного конфликта на Востоке и на Западе.

Наивысшим уровнем возможных угроз обладают сценарии двух катастроф на континентальной части США. К ним относятся крайне разрушительная кибератака на критическую инфраструктуру США, включая ее избирательные системы и террористический акт с массовыми жертвами в Соединенных Штатах.

Предполагается, что за этим будет стоять некая структура, направляемая и вдохновляемая иностранной террористической организацией.

К конфликтам высокой вероятности относятся три возможных вооруженных столкновения в Азии. Это конфронтация между Ираном и Соединенными Штатами или одним из их союзников по поводу причастности Ирана к региональным конфликтам и поддержки террористических группировок, серьезный кризис на Корейском полуострове после провала переговоров о денуклеаризации КНДР, а также вооруженное противостояние из-за спорных островов в Южно-Китайском море между Китаем и одним или несколькими государствами Юго-Восточной Азии.

В других районах мира опрошенные эксперты обеспокоены серьезным кризисом между Россией и Украиной после усиления боевых действий в Донбассе, а также ухудшение экономических условий и безопасности в Северном треугольнике (Сальвадор, Гватемала и Гондурас), что усилит миграцию.

Латинская Америка, долгое время подвергавшаяся вмешательству США, продиктованному противодействием левым политическим течениям, в последние месяцы была в особом состоянии нестроений и беспорядков после серии демонстраций, восстаний и смены правительств.

Этот регион в американском обзоре стал "вторым звеном первого уровня" - здесь не исключаются сценарии "умеренного воздействия", но "высокого риска".

Двумя другими такими угрозами стали усиление насилия, связанного с организованной преступностью в Мексике и усугубление экономического кризиса и политической нестабильности в Венесуэле.

На Ближнем Востоке американцев беспокоит Ирак с его глубокой межрелигиозной напряженностью и ухудшением экономики, а также эскалация насилия между Турцией и различными курдскими вооруженными группами в Турции и в Сирии. Упоминается и возможный рост насилия и политической нестабильности в Афганистане, приводящий к дальнейшему прогрессу повстанческого движения Талибан (организация запрещена в России)и ведущий к потенциальному краху правительства в этой стране.

Как отмечается в отчете, США по-прежнему считают себя самой могущественной страной в мире, но главные конкуренты Америки - Россия и Китай - выигрывают в ключевых областях, а открытые дорогостоящие интервенции со стороны США по всему миру порой приводят к большей нестабильности, чем к успехам.

"Безусловно, доклад Центра превентивных действий представляет значительный интерес. Вместе с тем было бы правильнее, если бы авторы отчета высказались не столько о рисках возникновения вооруженных конфликтах, сколько о возможных мерах по снижению усиливающейся напряженности между Востоком и Западом. И не последнюю роль в этом играет коллективный Запад, постоянно продвигая тезис о растущей "российской военной угрозе", трактуя любые действия России по обеспечению безопасности или любое плановое транспарентное мероприятие в области военного строительства как "угрозу миру", - отметил экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Валерий Запаренко в беседе с "Газетой.Ru".


Михаил Ходаренок

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Афганистан
Венесуэла
Гватемала
Гондурас
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