В США рассказали о "сдерживании российской агрессии" у берегов Сирии

Военнослужащие ВМС США заявили о готовности пресечь "плохое поведение" России, которая все активнее действует в Средиземном море, сообщает телеканал NBC News.

По данным NBC News, американский авианосец "Гарри Трумэн" пристально наблюдает за совместными учениями России и Сирии.

Корреспондент телеканала сообщает, что над авианосцем летают американские патрульные самолеты, которые "ищут российские атомные подводные лодки, хорошо вооруженные и все лучше прячущиеся", передает RT.

Ранее в Средиземном море военно-морской флот России и ВМС Сирии провели первые совместные учения. Руководитель учений контр-адмирал Александр Юлдашев отмечал, что все цели маневров были достигнуты. По его словам, в ходе учений применялись нестандартные способы и тактические приемы, в том числе меры по обману противника.

Анастасия Воробьева