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Китай показал взлет клона истребителя СССР с клона авианосца СССР

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Китайский телеканал CCTV7 в своем репортаже показал взлет истребителя четвертого поколения J-15 с палубы авианосца Shandong. Соответствующий ролик выложил на YouTube пользователь Чингис Дамбиев.

В декабре американский журнал Popular Mechanics, ссылаясь на китайские источники, написал, что Shandong способен переносить до 36 боевых самолетов.

Shandong, первый китайский авианосец, построенный исключительно силами Китая, введен в эксплуатацию в том же месяце.

J-15 и Shandong являются клонами советской техники, приобретенной Китаем у Украины. Первый создан на основе прототипа Су-33, второй — на базе технологий авианосца Liaoning, бывшего советского "Варяга", относящегося к тому же проекту 1143 тяжелых авианесущих крейсеров, что и находящийся на ремонте российский "Адмирал Кузнецов".

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Продукция
J-15
Адмирал Кузнецов
Су-33
Тип 001А
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
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