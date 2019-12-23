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Военное обозрение

ВВС США приняли на вооружение новый вертолёт MH-139A Grey Wolf

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Первый многоцелевой вертолет Boeing/Leonardo МН-139А Grey Wolf. Стратегическое авиационное командование ВВС США

Источник изображения: topwar.ru

ВВС США приняли на вооружение новый многоцелевой вертолет Leonardo (Agusta Westland) AW139, получивший официальное обозначение MH-139A Grey Wolf. Церемония официального наименования вертолета прошла на авиабазе Дьюк-Филд (штат Флорида).

Стратегическое авиационное командование ВВС США (Air Force Global Strike Command) 19 декабря 2019 года получило первый серийный вертолет MH-139A Grey Wolf. Машина поступила на вооружение базирующейся на Дьюк-Филд 413-й испытательной эскадрильи ВВС США, где эти машины должны будут проходить войсковые испытания. Еще три вертолета МН-139А поступят в эскадрилью в январе-феврале 2020 года.

В дальнейшем вертолеты МН-139А Grey Wolf заменят парк устаревших вертолетов Bell UH-1N Huey, используемого для обеспечения безопасности американских наземных стратегических МБР шахтного базирования.

В сентябре 2018 года Boeing выиграл контракт на замену Huey на сумму 2,38 млрд. Предложением компании стала военная версия коммерческого вертолета AW139 производства итальянской фирмы Leonardo. Данный вертолет выиграл конкурс у UH-60 Black Hawk, представленного Lockheed Martin Sikorsky и Sierra Nevada Corp.

Всего ВВС США планируют приобрести 84 вертолета Boeing MH-139А, стоимость программы закупок вместе с технической поддержкой и обучением личного состава оценивается в 2,4 млрд долл. Поставки в учебные и линейные части должны быть начаты в 2021 финансовом году.

В настоящее время ВВС США используют для обеспечения безопасности стратегических ракетных комплексов шахтного базирования 62 вертолета Bell UH-1N Huey, которые начали поступать на вооружение в 1970 году.

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Италия
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Продукция
AW-139
Bell-212
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