Ремонт ДКВП "Мордовия" проекта 12322 закончится в феврале 2020 года

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Малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Мордовия" вернется в состав Балтийского флота в феврале 2020 года по окончании ремонта. Об этом сообщил гендиректор Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" Эдуард Ефимов.

По словам Ефимова, корабль поставили в ремонт в ноябре 2019 года, работы по корпусу корабля идут по графику и будут закончены в феврале 2020 года. Ремонт аналогичного ДКВП "Евгений Кочешков" на заводе занял менее полугода.

В феврале 2020 года они должны быть завершены, и корабль вернется на службу

- заявил Ефимов.

Ранее сообщалось, что оба ДКВП будут модернизированы. В ходе усовершенствования корабли получат современные навигационные комплексы, на них обновят вооружение, установят новые средства связи и управления, а также новейшую автоматическую систему управления (АСУ). Начало и сроки модернизации не называются.

Напомним, что в настоящее время в составе ВМФ России два МДКВП проекта 12322 — "Мордовия" и "Евгений Кочешков", входящие в состав Балтийского флота. В начале 1990-х годов в составе Военно-морского флота СССР было восемь ДКВП "Зубр", но после распада страны большая часть из них досталась Украине.

В конце июля прошлого года вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что госпрограммой вооружений до 2027 года предусмотрено строительство десантных кораблей на воздушной подушке проектов 12322 "Зубр" и 12061 "Мурена". Строительство будет вестись на Хабаровском судостроительном заводе.

Корабль на воздушной подушке проекта 12322 типа "Зубр" имеет длину 57 метров и ширину 20 метров. Водоизмещение составляет 535 тонн, осадка — всего 2 метра. Он оборудован высокотемпературными газотурбинными двигателями, которые обеспечивают кораблю воздушную подушку благодаря четырём 2,5-метровым пропеллерам, а в движение его приводят ещё три винта с переменным углом атаки и диаметров 5,5 метра. Корабль способен развивать скорость в 70 узлов или 130 км/ч. "Зубр" может высадить десант на 78% берегов мира безо всякой подготовки, хотя десантные корабли с открывающимися носовыми аппарелями делают это лишь на 14% береговых линий. Судно способно доставить на побережье три танка весом до 150 тонн или 10 бронетранспортёров с морскими пехотинцами. Кроме перевозки десанта, корабль может осуществлять установку минных заграждений и оказывать огневую поддержку десанту.