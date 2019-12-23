Украинский бронеавтомобиль "Новатор" рекордно быстро разогнался

Специализированный бронированный автомобиль "Новатор" успешно завершил ведомственные испытания Государственной пограничной службы Украины. Соответствующий ролик доступен на YouTube.

В подписи к видео утверждается, что в ходе испытаний "Новатор" не только полностью подтвердил заявленные характеристики, но и "продемонстрировал рекорд по нескольким показателям". В частности, машина сумела быстро (за 10,5 секунды) разогнаться с неподвижного положения до скорости 100 километров в час.

Там же говорится, что "Новатор" может быть "рекомендован к допуску в эксплуатацию (после учета предложений) как транспортное средство для доставки пограничных нарядов к местам несения службы на направлениях сосредоточения основных усилий в случае обострения ситуации на государственной границе".

В феврале 2018 года российский телеканал "Звезда" написал, что время разгона до 100 километров в час российской бронемашины "Тигр" составляет 23 — 35 секунд.

Согласно отрытым источникам, "Новатор" построен на шасси американского полноприводного пикапа Ford F-550.