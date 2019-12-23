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Военное обозрение

Украина намерена закупить американские ударные вертолёты AH-64 Apache

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Источник изображения: topwar.ru

Украинское Минобороны заявило о намерении обновить парк армейской авиации ВСУ путем закупки американских ударных вертолетов Boeing AH-64 Apache. Об этом сообщает украинский веб-ресурс www.ukrmilitary.com.

Украинские генералы считают, что имеющиеся пробелы в возможностях украинской армии и украинского оборонно-промышленного комплекса можно ликвидировать путем закупки современного вооружения западного производства. Поэтому, кроме вертолетов AH-64 Apache, предлагается закупить истребители F-16 Fighting Falcon, зенитные ракетные системы Patriot, противотанковые ракетные комплексы Javelin, и другое вооружение. На данный момент одобрено только приобретение вертолетов.

Портал сообщает, что решение о приобретении американских ударных вертолетов было принято по результатам оборонного обзора, в котором были оценены угрозы нацбезопасности Украины, перспективы развития вооруженных сил и т.д. Обзор закончился на прошлой неделе, его результаты переданы правительству Украины. На основе данного обзора будет разработана Стратегия военной безопасности Украины, стратегии и программы развития видов и родов войск ВСУ, других компонентов сил обороны.

Как ранее сообщалось, в этом году Украина впервые направила официальный запрос на приобретение военного оборудования в США по программе продажи Министерства обороны США (Foreign Military Sales program). Это стало возможно благодаря подписанию соглашения о сотрудничестве между Кабмином Украины и Организацией НАТО по поддержке и снабжению.

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Страны
США
Украина
Продукция
AH-64
F-16
Javelin ПТРК
Patriot ЗРК
Компании
Boeing
Проекты
NATO
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