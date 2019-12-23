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Перетяжеленная российская "Федерация" оказалась недостаточно многоразовой

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Источник изображения: Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Перспективный российский пилотируемый космический корабль "Орел", ранее известный как "Федерация", оказался недостаточно многоразовым, поскольку способен только на три полета к Луне вместо десяти, как того требует техническое задание, сообщает РИА Новости.

Агентство обратило внимание на презентацию генерального директора ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Николая Севастьянова, представленную в декабре главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину. В ней утверждается, что "Орел" способен выполнить десять рейсов только в случае полетов на околоземную орбиту, тогда как в техническом задании на данный пилотируемый корабль прописано, что изделие должно быть способно выдержать десять полетов к Луне.

В декабре агентство, ссылаясь на материалы РКК, написало, что "Орел" в случае запуска тяжелой ракетой-носителем семейства "Ангара" получается перетяжеленным на 2,3 тонны.

Над "Федерацией" в "Энергии" работают более 10 лет. Корабль планировалось создавать в двух вариантах — для полетов на околоземную орбиту и к Луне. Впоследствии было принято решение продолжать использовать для первого случая корабли семейства "Союз", а "Орел" создавать исключительно для полетов к спутнику Земли. Данный корабль еще ни разу не летал в космос.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Севастьянов Николай
Проекты
Луна
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