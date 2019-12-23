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Военно-промышленный курьер

"Адмирал Владимирский" обновляет морские навигационные карты

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Источник изображения: vpk-news.ru

Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота приступило к обследованию Срединно-Атлантического хребта. Эта работа необходима для обновления морских навигационных карт и пособий для плавания в данном районе.

Обследование Срединно-Атлантического хребта экипаж будет проводить до точки, где начинается океанический разлом Сан-Паулу. Специалисты выполнят маршевые промеры по маршруту следования, гравиметрическую съемку и гидрологические исследования. В общей сложности на этом участке предстоит пройти десять тысяч линейных километров.

Работы в Атлантике проводятся в рамках кругосветного плавания, в которое "Адмирал Владимирский" отправился 3 декабря. Они посвящены 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна.

Следуя по маршруту кругосветки, "Адмирал Владимирский" побывает в трех океанах, дважды пересечет экватор, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

За время похода судно совершит заходы во многие иностранные порты. В рамках кругосветного плавания запланирован большой объем гидрографических и гидрометеорологических работ, в том числе в районе Антарктиды. Экспедиция проходит в тесном взаимодействии с Русским географическим обществом.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

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