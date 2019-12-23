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Интерфакс-АВН

Пекин назвал ряд пунктов оборонного бюджета США вмешательством во внутренние дела

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Солдат в преддверии открытия сессии китайского национального народного конгресса в Пекине
Солдат в преддверии открытия сессии китайского национального народного конгресса в Пекине.
Источник изображения: © AP Photo, Andy Wong

Пекин. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Комитет по международным отношениям Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) назвал вмешательством во внутренние дела Китая некоторые пункты принятого в США военного бюджета на 2020 год.

В частности, речь идет о поставках вооружений острову Тайвань, поддержке протестующих в Гонконге, а также упоминании уйгурского вопроса в военном бюджете США.

"Планы США по вмешательству во внутренние дела других стран под прикрытием "демократии" и "прав человека" никогда не увенчаются успехом. Вопросы, связанные с Синцзяном (Синцзян-Уйгурский автономный район КНР), не имеют никакого отношения к защите прав человека, этническим или религиозным проблемам, но касаются борьбы с терроризмом и поляризацией общества", - прокомментировал пункты оборонного бюджета США представитель комитета по международным отношениям ВСНП Ю Вэньцзэ.

Президент США Дональд Трамп в ночь на субботу подписал оборонный бюджет страны на 2020 году, предусматривающий выделение на военные цели $738 млрд.

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Страны
Китай
США
Тайвань
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
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