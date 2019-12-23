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Обезгорбленного "Князя Владимира" сняли сверху

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Российскую атомную подводную лодку К-549 "Князь Владимир" проекта 955А (09552) "Борей-А", лишившуюся "горба" ракетной пусковой платформы, впервые сняли сверху с воздуха. Соответствующий ролик публикует ТАСС.

Агентство сообщает, что выпустило материал к 80-летию "Севмаша", отмечаемому 21 декабря, который содержит "видео с демонстрирующимися впервые кадрами воздушной съемки построенного на заводе новейшего стратегического ракетоносца 4-го поколения проекта 955А".

В декабре ТАСС, ссылаясь на руководителя пресс-службы завода Екатерину Пиликину, написал, что между "Севмашем", производящем подлодки, выступающие носителем российского ядерного оружия, и Никольским православным собором, расположенным на территории предприятия в Северодвинске (Архангельская область), еще со времен Сталина существует "тесная историческая связь".

В октябре К-549 "Князь Владимир" впервые выстрелил межконтинентальной баллистической ракетой Р-30 "Булава-30".

В мае "Известия" со ссылкой на источники написали, что "Князь Владимир" проекта 955А "Борей-А" отличается от субмарин проекта 955 "Борей" отсутствием "горба" ракетной пусковой платформы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Князь Владимир
Компании
Севмаш
Проекты
955 Борей
Ядерный щит
ЯО
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