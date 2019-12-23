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Военное обозрение

ВС Армении получили на вооружение российские ЗРК "Тор-М2КМ"

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Источник изображения: topwar.ru

Вооруженные силы Армении получили на вооружение российские зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2КМ" в модульном исполнении. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сделав соответствующую запись в Facebook.

Вооруженные силы Армении пополнились сверхсовременными системами противовоздушной и противоракетной обороны "Тор-М2КМ" российского производства. Это одно из самых важных наших приобретений в нынешнем году. О количестве ничего сказать не могу, военная тайна

- заявил Пашинян, добавив, что комплексы новые, произведенные в 2019 году.

Пашинян выложил свое фото на фоне поставленных комплексов. Как видно по фото, ЗРК "Тор-М2КМ" созданы на базе российского автомобиля "КамАЗ". Другие данные не приводятся.

ЗРК "Тор-М2КМ" – модульный комплекс, представляющий собой автономный боевой модуль, который можно разместить на любом автомобильном шасси или другой платформе, имеющей соответствующую грузоподъемность. Может размещаться стационарно. В самом модуле размещены вся специальная аппаратура, вычислительный комплекс, радиолокационные и оптические средства, ракетное вооружение, операторский отсек, система автономного и дополнительного электропитания с собственным запасом топлива, системами жизнеобеспечения, вентиляции и кондиционирования.

Установка модуля на платформу осуществляется при помощи трех специальных быстросъемных кронштейнов. Конструкция кронштейнов позволяет быстро производить перестановку АБМ с одной платформы на другую, что занимает не более 10 минут и осуществляется обычным 25-тонным краном.

АБМ никак не связан с платформой, на которую установлен. У него имеется собственный источник питания в виде газотурбинного агрегата, который обеспечивает выработку электроэнергии требуемых параметров и мощности.

ЗРК "Тор-М2КМ" обладает высокой надежностью и эффективностью в борьбе с активно маневрирующими воздушными целями, управляемыми и планирующими авиационными бомбами, противорадиолокационными, управляемыми и крылатыми ракетами, беспилотными летательными аппаратами, самолетами и вертолетами.

Комплекс оснащен современными вычислительными средствами и РЛС, позволяющими обнаруживать до 144 отметок целей, одновременно сопровождать до 20 (в режиме "звено") наиболее опасных целей и обеспечивать одновременное поражение четырех из них.

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Страны
Армения
Россия
Продукция
Tор-М2
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КАМАЗ
Проекты
БПЛА
Тор ЗРК
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