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Турецкие истребители решили не связываться с российскими "Панцирями"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Анкара решительно вмешалась в гражданскую войну в Ливии.

"Правительству национального согласия" (GNA) поставлены турецкие ударные беспилотники и бронетехника, а после обращения властей GNA Турция начала военную интервенцию.

Эрдоган перебросил в Ливию подразделения спецназначения и бронетехнике. Кроме того,  для остановки наступления "Ливийской национальной армии" (LNA) фельдмаршала Хафиза Хафтара задействована турецкая авиация.

Однако, истребители F-16 ВВС Турции оказались бесполезны против ЗРПК "Панцирь-С1", которые стоят на вооружении LNA. Развернутые в районе Триполи российские зенитные ракетно-пушечные комплексы не позволили турецким самолетам нанести удары по наступающим подразделениям.

Эксперты обращают внимание на тот факт, сообщает Free News, что ЗРПК "Панцирь-С1" являются системами противовоздушной обороны малой дальности. Впрочем, им вполне по плечу "достать" F-16, особенно, если те будут применять авиабомбы или же ракеты небольшого радиуса действия.

Стоит отметить, что на данный момент на счету ЗРПК "Панцирь-С1" уже имеется значительное количество сбитых самолётов и беспилотников. Во всем мире уже оценили его небольшую стоимость, но высокую эффективность при отражении атак воздушных целей.

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Страны
Ливия
Россия
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
F-16
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
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