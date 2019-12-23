Названы будущие районы войны у границ России

В случае крупной войны на границах России одними из основных районов ведения боевых действий станут акватории, отстоящие от побережья страны на несколько сотен километров, утверждает на страницах "Военно-промышленного курьера" заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Эксперт полагает, что в военное время одной из главных задач Вооруженных сил России будет "нанесение поражения вражеским ударным авианосным и ракетным группировкам". "Основными районами боевых действий последних станут акватории, отстоящие от нашего побережья на 400–600 километров. Отсюда будут наноситься удары по объектам на территории России, по кораблям в море и базах", — пишет Сивков.

Таким образом доктор военных наук обосновывает необходимость в наличии у России собственного авианосца, который эксперт называет "эвакуатором для горячих точек".

В декабре эксперт заявил, что генеральное сражение XXI века может возникнуть между российским, китайским, американским и японским флотами.

В марте заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике заявил, что в случае, если США нарушат мораторий по испытанию ядерного оружия, Россия может создать мультимегатонное оружие. В феврале 2018 года Сивков предложил создать термоядерную мегаракету за 210 миллиардов долларов.