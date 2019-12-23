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Газета.ru

"Появился шум": Норвегии мешает российский фрегат

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Военные Норвегии связали испытания российского фрегата и сбои GPS

В норвежском оборонном ведомстве сообщили о помехах в работе навигационной системы GPS. Помехи связывают с проходящими в Баренцевом море испытаниями российского фрегата "Адмирал флота Касатонов", которые проходят уже несколько дней. Российские военные проверяют работу всех систем и механизмов корабля, чтобы его можно было включить в состав ВМФ страны.

В северных районах Норвегии из-за помех была нарушена работа радиооборудования и радаров, заявили военные страны, связав инцидент с испытаниями российского фрегата "Адмирал флота Касатонов". Об этом сообщает газета Aftenposten со ссылкой на министерство обороны Норвегии.

Помехи начались несколько дней назад - 18 декабря, когда российский фрегат отправился из Североморска в Баренцево море. Целью выхода была проверка радиотехнического вооружения корабля в ходе облетов его различными типами самолетов Северного флота (смогут ли системы фрегата обнаружить и опознать воздушные суда).

Тогда же российские военные проверяли системы и механизмы корабля в различных режимах плавания. В этот же день Национальные службы связи Норвегии сообщили о помехах в радиооборудовании в районе Киркенеса.

Они, как отмечается, продолжались и на следующий день. 19 декабря радиопомехи шли на частоте работы российской системы спутникового слежения ГЛОНАСС. В пятницу, 20 декабря, шумовые сигналы были дольше и перешли на частоту, используемую системой GPS.

Вместе с тем в министерстве обороны Норвегии считают, что эти помехи - побочный эффект от испытаний фрегата. Но военные этой страны оценивают эти последствия как "непреднамеренные".

"Сейчас мы видим абсолютно другой шум. Он более широкополосный. Это похоже на общее повышение уровня шума, а не на целенаправленную попытку заглушить сеть GPS", - рассказал представитель Национальной коммуникационной службы Пер Эйрик Хеймдал.

Как сообщал ранее Северный флот, заводские ходовые испытания фрегата "Адмирал флота Касатонов" начались 20 ноября и проводятся в несколько этапов. После того, как будет проведен весь комплекс госпроверок работы фрегата, корабль будет принят в состав ВМФ России.

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" может выполнять широкий спектр задач. В частности, он может поражать надводные корабли, конвои, десантные отряды. Также фрегат предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов.

Военный корабль может совместно работать с морскими десантами и дозорной службой, охраняя государственные границы. Фрегат может участвовать в контртеррористических и миротворческих операциях. Кроме того, "Адмирал флота Касатонов" может обеспечивать защиту гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.

Это не первый случай, когда минобороны Норвегии обвиняет Россию в создании радиопомех. Так, в прошлом году норвежские военные и финские дипломаты заявили, что российская сторона вмешивалась в работу системы GPS во время учений НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец").

Они проходили с 25 октября по 7 ноября 2018 года. В НАТО тогда отметили, что опасно и безответственно создавать помехи в этой системе, которую используют также в гражданских целях.

О том, что сбой в работе международной системы навигации GPS во время проведения учений НАТО произошел из-за действий российский военных в Арктике, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление норвежского оборонного ведомства. Как рассказала в ответ на запрос СМИ в ведомстве, "известно, что сбой был зафиксирован с 16 октября по 7 ноября из-за [действий] российских войск" в заполярном районе Кольского полуострова.

То, что за сбоем в навигационной системе может стоять Россия незадолго до этого сообщил на тот момент премьер-министр Финляндии Юха Сипиля. "Это послание всем странам, участвующим в военных учениях", - добавил он.

В Кремле в ответ на все обвинения заявили, что у них нет информации о причастности действий российских военных к сбоям в работе GPS. "Вы знаете, что есть тенденция обвинять Россию во всех смертных и иных грехах. Как правило, такие обвинения не имеют под собой оснований", - сказал тогда пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов впоследствии отметил, что инцидент был быстро исчерпан после того, как стороны обменялись мнениями.


Ангелина Мильченко

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Страны
Норвегия
Россия
Финляндия
Проекты
22350
GPS
NATO
Trident
Арктика
Военные учения
ГЛОНАСС
СФ
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