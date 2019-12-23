Войти
Военное обозрение

ВВС США возобновляют закупки истребителей F-15

323
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Военно-воздушные силы США возобновляют закупку истребителей F-15. Самолеты будут приобретаться в новой модернизированной конфигурации - F-15EX Advanced Eagle, разработкой которых занимается американский авиастроительный концерн Boeing.

ВВС США намерены приобрести в 2020 году 8 истребителей F-15EX Advanced Eagle, всего же ранее было объявлено о планах приобретения до 200 самолетов. Уточняется, что F-15 закупается не на замену F-35A, а для замены уже устаревшего парка стоящих на вооружении F-15C. В дальнейшем предполагается закупать по 18-24 истребителя ежегодно.

Самолет будет поставляться в двух вариантах - одноместный F-15CX и двухместный F-15EX. Планируется, что Boeing поставит ВВС в 2020 году два опытных летных образца F-15EX. Далее концерн должен будет собрать и передать военным шесть серийных истребителей этого типа.

В настоящее время в ВВС США на вооружении стоят три вида истребителей F-15: истребитель завоевания превосходства в воздухе F-15C с усиленной конструкцией планера, двухместный учебно-боевой самолет F-15D и двухместный ударный истребитель F-15E Strike Eagle. Последние закупки F-15 были произведены ВВС США в 2001 году. Тогда в войска были поставлены пять новых Strike Eagle.

F-15E способен развивать скорость до трех тысяч километров в час. Его боевой радиус составляет около 1,3 тысячи километров. Strike Eagle вооружен 20-миллиметровой авиационной шестиствольной пушкой M61A1 Vulcan с боезапасом на 500 выстрелов, а также оснащен подкрыльевыми и подфюзеляжными пилонами для подвески различного ракетного и бомбового вооружения общей массой 10,4 тонны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-15
F-35A
Компании
Boeing
Проекты
2020-й год
Похожие новости
08.04.2019
Дилемма Шенахана
01.02.2019
ВВС Республики Корея приняли первый транспорт-заправщик A-330-200 MRTT
24.12.2018
F-15X идет в серию?
10.02.2015
Очень высокая ставка
09.10.2013
Обновление ВВС Южной Кореи: F-15SE или F-35A?
31.12.2011
Призрак F-35 бродит по миру
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.12 09:52
  • 1
Турчинов: Агрессора нужно останавливать и побеждать
  • 23.12 09:31
  • 32
Мал, да удал: Як-130 применили в качестве штурмовиков в Алжире
  • 23.12 09:18
  • 9
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 23.12 08:37
  • 11
F-35 научился уничтожать "Тор-2ДТ" и "Панцирь-СА"
  • 23.12 05:32
  • 1
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 23.12 05:29
  • 1
В России появится полигон для испытания новых винтовок и пушек на дальность 3,5 км
  • 23.12 05:28
  • 1
The National Interest (США): поговорим о секретном российском подразделении из состава сил специального назначения
  • 23.12 04:29
  • 62
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 23.12 02:59
  • 16612
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.12 01:43
  • 60
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 23.12 00:31
  • 9
Sohu: Даже у F-15 и F-16 есть шанс "обмануть" зенитные ракеты российского ЗРК С-500
  • 23.12 00:15
  • 9
"Коалиция-СВ" не торопится
  • 22.12 22:48
  • 4
Ростех поставил российской армии первую партию двухсредных автоматов АДС
  • 22.12 22:13
  • 19
ВМФ РФ в ближайшее время планирует заложить фрегат проекта 22350М - главком
  • 22.12 20:28
  • 4
В Госдуме предложили разработать программу развития пассажирской авиации