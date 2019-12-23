ВВС США возобновляют закупки истребителей F-15

Источник изображения: topwar.ru

Военно-воздушные силы США возобновляют закупку истребителей F-15. Самолеты будут приобретаться в новой модернизированной конфигурации - F-15EX Advanced Eagle, разработкой которых занимается американский авиастроительный концерн Boeing.

ВВС США намерены приобрести в 2020 году 8 истребителей F-15EX Advanced Eagle, всего же ранее было объявлено о планах приобретения до 200 самолетов. Уточняется, что F-15 закупается не на замену F-35A, а для замены уже устаревшего парка стоящих на вооружении F-15C. В дальнейшем предполагается закупать по 18-24 истребителя ежегодно.

Самолет будет поставляться в двух вариантах - одноместный F-15CX и двухместный F-15EX. Планируется, что Boeing поставит ВВС в 2020 году два опытных летных образца F-15EX. Далее концерн должен будет собрать и передать военным шесть серийных истребителей этого типа.

В настоящее время в ВВС США на вооружении стоят три вида истребителей F-15: истребитель завоевания превосходства в воздухе F-15C с усиленной конструкцией планера, двухместный учебно-боевой самолет F-15D и двухместный ударный истребитель F-15E Strike Eagle. Последние закупки F-15 были произведены ВВС США в 2001 году. Тогда в войска были поставлены пять новых Strike Eagle.

F-15E способен развивать скорость до трех тысяч километров в час. Его боевой радиус составляет около 1,3 тысячи километров. Strike Eagle вооружен 20-миллиметровой авиационной шестиствольной пушкой M61A1 Vulcan с боезапасом на 500 выстрелов, а также оснащен подкрыльевыми и подфюзеляжными пилонами для подвески различного ракетного и бомбового вооружения общей массой 10,4 тонны.