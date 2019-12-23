Новейшая ПВО: комплекс "Гибка-С" прошел испытания

Россия успешно испытала новейший комплекс ПВО "Гибка-С"

Зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны "Гибка-С" успешно прошел испытания на ракетном полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Военные опытным путем подтвердили возможность ЗРК, созданного на базе бронеавтомобиля "Тигр", на скорости около 30 км/ ч атаковать воздушные цели.

Российские военные успешно завершили государственные испытания зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны "Гибка-С", который сделан на базе бронеавтомобиля "Тигр", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе "Военно-промышленной компании".

Стрельбы были осуществлены на ракетном полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Военные опытным путем подтвердили возможность ЗРК на скорости около 30 км/ ч атаковать воздушные цели.

Чуть ранее стало известно, что модернизация самоходной пушки большой мощности 2С7М "Малка" завершится до конца декабря. Сейчас орудие успешно проходит испытания на полигоне, об этом сообщал Дмитрий Семизоров, генеральный директор компании "Уралтрансмаш", которая входит в "Уралвагонзавод" Ростеха.

"В декабре этого года заканчиваем капитальный ремонт с глубокой модернизацией орудия: было проведено импортозамещение и установлены новые приборные комплексы. В течение следующего года мы подготовим производство к серийному выпуску этих артсистем", - сказал Семизоров.

По словам гендиректора "Уралтрансмаша", в модернизированном варианте бортовую коробку передач, которая ранее выпускалась в Харькове, заменили на отечественную, поставили и новый двигатель вместо ранее устанавливавшегося украинского.

"Провели импортозамещение в системах наведения, комплексе защиты самой машины. Сейчас модернизированная "Малка" находится в поле и успешно проходит испытания", - добавил топ-менеджер.

САУ 2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1970-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире.

Впрочем, американская ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса "земля-земля" сможет преодолеть российскую противовоздушную оборону, во всяком случае - такое мнение выразил генерал Джон Рафферти, передает Breaking Defense.

По его словам, ракета, разрабатываемая компанией Lockheed Martin для армии США, в Европе будет нацелена на преодоление российской ПВО.

На тихоокеанском театре оружие можно использовать для уничтожения китайских боевых кораблей. Рафферти обратил внимание, что в будущем ракета усилит американские ВВС и ВМС США.

Генерал рассказал, что разработка PrSM ведется вместо тактической ракетной системы ATACMS. Новая ракета будет меньше по размерам. Благодаря этому в установках можно будет разместить большее количество зарядов.

Предположительно, ракета поступит на американское вооружение в 2023 году. Кроме того, американские разработчики планируют ее модификацию. Военные США хотят оснастить это оружие функцией отслеживания и уничтожения двигающихся целей в зависимости от их радиоизлучения.

Испытания PrSM прошли 10 декабря этого года на полигоне "Уайт Сэндз" в Нью-Мексико. После своего запуска она пролетела около 240 км и попала в предназначенную цель, говорится в материале Defense News. В заявлении компании-разработчика говорится, что "все цели испытаний были достигнуты".

"Сегодняшний успех подтверждает всю тяжелую работу, которую наша команда PrSM вложила в проектирование и разработку этой ракеты", - приводит издание слова вице-президента компании по системам точного огня и боевого маневра Гайлии Кэмпбелл.

По ее словам, этот полет ракеты является завершающим успехом в цепочке различных испытаний составляющих ее компонентов, которые были ранее проведены для подтверждения эффективной и точной работы боевой техники.

Как отметили в Lockheed, основной целью испытания стала проверка сохранения курса и поддержания траектории, а также дальность и точность полета.

Ранее стало известно, что по периметру границ России будет создано сплошное радиолокационное поле, позволяющее отслеживать пуски и полеты крылатых ракет, подъем в воздух боевой авиации противника и прочие аэродинамические объекты. Об этом сообщало Министерство обороны РФ.

"В перспективе будет создано сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям аналогично полю системы предупреждения о ракетном нападении", - сообщили в военном ведомстве.

Новая система будет обеспечиваться станциями загоризонтного обнаружения типа "Контейнер". Первая из станций заступила на боевое дежурство 1 декабря в Мордовии. Следующая должна прикрыть российскую Арктику, сообщил главный конструктор "Контейнера" Михаил Петров.

Рафаэль Фахрутдинов