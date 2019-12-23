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ТАСС

Китайский луноход "Юйту-2" возобновил исследование обратной стороны Луны

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Луноход "Юйту-2"
Луноход "Юйту-2".
Источник изображения: © China National Space Administration/Xinhua News Agency via AP

Аппарат начал 13-й рабочий день

ПЕКИН, 21 декабря. /ТАСС/. Китайский луноход "Юйту-2" в субботу возобновил работу по изучению обратной стороны естественного спутника Земли. Об этом сообщил Центр по исследованию Луны и космическим программам (CLEP) Национального космического управления КНР.

Как отмечается на официальной странице организации в социальной сети WeChat, аппарат вышел из спящего режима в 05:14 утра по пекинскому времени (00:14 мск), а через некоторое время активизируется и автоматический посадочный модуль "Чанъэ-4". В течение ближайшего, 13-го по счету за текущий год лунного дня, который длится две земные недели, луноход продолжит астрономические измерения и изучение окружающего ландшафта. Несколько суток назад "Юйту-2" поставил мировой рекорд по продолжительности работы профессиональной аппаратуры на Луне, преодолев по ее поверхности 345 м. Среди поставленных перед ним задач, как и прежде, значатся анализ структуры грунта на наличие полезных ископаемых и замер уровня нейтронной радиации, излучаемой звездами.

"Луноход находится в хорошем рабочем состоянии, с Земли им управляют три команды специалистов, они же занимаются сбором данных, которые в дальнейшем анализируются. Затем, в соответствии с решение научной группы, ставятся последующие исследовательские задачи, - говорится в сообщении CLEP. - С учетом запроса группа планировщиков определяет точку, в которую направится "Юйту-2", а также намечает программу действий. Потом операционисты приступают к ее проработке".

Организаторы проекта уточнили, что на текущий момент ведется работа над упорядочиванием исследовательских результатов, которые будут опубликованы в ближайшее время.

Китайский проект по освоению Луны

8 декабря 2018 года с космодрома Сичан на юго-западе Китая был запущен космический аппарат "Чанъэ-4", который 3 января прилунился в бассейне Эйткена. Диаметр этого кратера на лунном Южном полюсе составляет порядка 2,5 тыс. км, в глубину он достигает около 13 км. Мягкая посадка на обратной стороне Луны была совершена впервые в истории человечества и считается важным шагом в исследовании космоса.

Благодаря современной аппаратуре модуля появились первые в мире панорамные снимки "тыльной части" лунной поверхности, полученные с близкого расстояния. При помощи "Чанъэ-4" в специальных капсулах туда были доставлены биологические образцы, которые используются для экспериментов. Это семена хлопка, рапса, картофеля, личинки плодовой мухи, дрожжевые грибки.

Модуль поддерживает связь с Землей при помощи спутника-ретранслятора "Цюэцяо", находящегося на гало-орбите в точке Лагранжа L2 и способного постоянно сохранять устойчивую позицию как относительно Солнца, так и нашей планеты.

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Китай
Проекты
CLEP
Луна
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