Фрегат "Адмирал Эссен" направился к берегам Сирии с "Калибрами"

Фрегат "Адмирал Эссен", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", направляется из Севастополя в Средиземное море. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота России.

Около 9:20 мск экипаж корабля проходил черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. "Планируется, что уже сегодня к исходу дня фрегат войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне", — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Отмечается, что в Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра, состоящая из около 10 боевых кораблей и судов обеспечения.

Ранее, 16 декабря, Военно-морской флот России и ВМС Сирии начали первые совместные учения в Средиземном море. В них задействованы российские надводные корабли, самолеты с авиабазы Хмеймим, ракетные катера и тральщики ВМС Сирии.

Для учений выбрали именно Средиземное море, поскольку российская база Тартус — основной путь снабжения группировки войск в Сирии.

19 декабря руководитель учений контр-адмирал Александр Юлдашев отчитался об этих учениях. По его словам, в ходе маневров применялись нестандартные способы и тактические приемы, среди которых меры по обману противника.