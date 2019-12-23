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Известия.ru

Фрегат "Адмирал Эссен" направился к берегам Сирии с "Калибрами"

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Источник изображения: Фото: ТАСС?Алексей Павлишак

Фрегат "Адмирал Эссен", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", направляется из Севастополя в Средиземное море. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота России.

Около 9:20 мск экипаж корабля проходил черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. "Планируется, что уже сегодня к исходу дня фрегат войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне", — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Отмечается, что в Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра, состоящая из около 10 боевых кораблей и судов обеспечения.

Ранее, 16 декабря, Военно-морской флот России и ВМС Сирии начали первые совместные учения в Средиземном море. В них задействованы российские надводные корабли, самолеты с авиабазы Хмеймим, ракетные катера и тральщики ВМС Сирии.

Для учений выбрали именно Средиземное море, поскольку российская база Тартус — основной путь снабжения группировки войск в Сирии.

19 декабря руководитель учений контр-адмирал Александр Юлдашев отчитался об этих учениях. По его словам, в ходе маневров применялись нестандартные способы и тактические приемы, среди которых меры по обману противника.

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Страны
Россия
Сирия
Проекты
1135 Буревестник
Военные учения
Калибр КР
ЧФ
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