Украина хочет боевые вертолеты AH-64 Apache

Украинский веб-ресурс www.ukrmilitary.com сообщает, что министерство обороны Украины планирует обновить парк армейской авиации вооруженных сил Украины за счет закупки американских боевых вертолетов Boeing AH-64 Apache.

Cообщается, что такое решение принято по результатам оборонного обзора, который завершился на прошлой неделе, а его результаты переданы в Кабинет министров Украины. При осмотре были оценены угрозы нацбезопасности и перспективы развития среды безопасности; осуществлено планирование сил и ресурсов; формирования перспективной модели организации обороны и составляющих сил обороны.

Результаты осмотра станут базой для разработки Стратегии военной безопасности Украины, стратегий и программ развития видов и родов войск вооруженных сил Украины, других компонентов сил обороны.

В украинском военном ведомстве считают, что необходимо ликвидировать пробелы в возможностях украинской армии и украинского оборонно-промышленного комплекса закупкой современного вооружения из-за рубежом, включая вертолеты Boeing AH-64 Apache, истребители General Dynamics F-16 Fighting Falcon , зенитные ракетные системы Patriot, противотанковые ракетные комплексы Javelin, и др.

В 2019 году Украина впервые направила официальный запрос на приобретение военного оборудования в Соединенных Штатах через программу иностранных военных продаж министерства обороны США (Foreign Military Sales - FMS), что стало возможным благодаря подписанию соглашения о сотрудничестве в сфере поддержки между Кабинетом министров Украины и закупочной организацией НАТО