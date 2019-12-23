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bmpd.livejournal.com

Украина хочет боевые вертолеты AH-64 Apache

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Украинский веб-ресурс www.ukrmilitary.com сообщает, что министерство обороны Украины планирует обновить парк армейской авиации вооруженных сил Украины за счет закупки американских боевых вертолетов Boeing AH-64 Apache.

Cообщается, что такое решение принято по результатам оборонного обзора, который завершился на прошлой неделе, а его результаты переданы в Кабинет министров Украины. При осмотре были оценены угрозы нацбезопасности и перспективы развития среды безопасности; осуществлено планирование сил и ресурсов; формирования перспективной модели организации обороны и составляющих сил обороны.

Результаты осмотра станут базой для разработки Стратегии военной безопасности Украины, стратегий и программ развития видов и родов войск вооруженных сил Украины, других компонентов сил обороны.

В украинском военном ведомстве считают, что необходимо ликвидировать пробелы в возможностях украинской армии и украинского оборонно-промышленного комплекса закупкой современного вооружения из-за рубежом, включая вертолеты Boeing AH-64 Apache, истребители General Dynamics F-16 Fighting Falcon , зенитные ракетные системы Patriot, противотанковые ракетные комплексы Javelin, и др.

В 2019 году Украина впервые направила официальный запрос на приобретение военного оборудования в Соединенных Штатах через программу иностранных военных продаж министерства обороны США (Foreign Military Sales - FMS), что стало возможным благодаря подписанию соглашения о сотрудничестве в сфере поддержки между Кабинетом министров Украины и закупочной организацией НАТО

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
AH-64
F-16
Javelin ПТРК
Patriot ЗРК
Компании
Boeing
General Dynamics
Проекты
NATO
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