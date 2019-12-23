Китай подготовил к третьему запуску свою крупнейшую ракету-носитель "Чанчжэн-5"

Ее грузоподъемность составляет 25 тонн при полете на низкую околоземную орбиту и 14 тонн - в случае выхода на геостационарную переходную орбиту

ПЕКИН, 21 декабря. /ТАСС/. Китай в субботу подготовил свою крупнейшую ракету-носитель "Чанчжэн-5" для третьего по счету запуска. Как сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC), примерно в 10:25 по местному времени (05:25 мск) ракета была перемещена на пусковую площадку.

Носитель был доставлен на космодром Вэньчан на востоке южнокитайской провинции Хайнань еще в октябре. После этого ракета прошла ряд тестов.

По данным информационного портала "Хантянь айхаочжэ", запуск может состояться 27 декабря в 22:00 по местному времени (17:00 мск). В будущем "Чанчжэн-5" планируется использовать для реализации китайской лунно-марсианской программы.

Грузоподъемность ракеты составляет 25 тонн при полете на низкую околоземную орбиту и 14 тонн - в случае выхода на геостационарную переходную орбиту. В высоту "Чанчжэн-5" достигает 57 м, в диаметре - 5 м. Первый успешный ее запуск КНР осуществила в ноябре 2016 года, когда в космос был отправлен спутник "Шицзянь-17". Второй раз Китай использовал "Чанчжэн-5" 2 июля 2017 года для запуска космического аппарата "Шицзянь-18", однако из-за неисправности спутник на орбиту не вышел.

КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Помимо этого китайские ученые реализуют проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в 2020-2025 годах.