В США назвали численность контингента Космических сил страны

Как сообщили в Минобороны, она составляет 16 тыс. человек

ТАСС, 21 декабря. Численность контингента Космических сил США, официально учрежденных 20 декабря, составляет 16 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны США в опубликованном в пятницу материале, посвященном этому новому виду американских Вооруженных сил (ВС).

"По меркам Минобороны, первоначальная численность Космических сил является достаточно небольшой - около 16 тыс. военнослужащих и гражданских сотрудников, которые ранее проходили службу в Военно-воздушных силах", - сообщили в Пентагоне. В ведомстве подчеркнули, что в ближайшее время будет выбрана форма и геральдическая символика Космических сил, а также переименован ряд баз ВВС. В Минобороны отметили, что новый вид войск будет активно принимать участие в выполнении различных задач в космическом пространстве.

Командующим Космическими силами США назначен генерал (российское соответствие - генерал армии) Джон Реймонд, ранее проходивший службу в ВВС. Реймонд также введен в состав Комитета начальников штабов ВС США.

Космические силы ВС США официально учреждены 20 декабря текущего года после подписания президентом США Дональдом Трампом военного бюджета страны на 2020 год. Они стали шестым видом вооруженных сил США и первым, учрежденным после формирования современной структуры американской армии в 1947 году.