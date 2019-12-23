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В США заявили о разваливающейся военной технике России

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Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"
Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов".
Источник изображения: Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Российская военная техника разваливается, поскольку у современной России нет средств на покупку новой техники, а в прошлом — не было финансов на поддержание в надлежащем состоянии советской, заявили в Popular Mechanics.

Американский журнал отмечает, что в 2019 году произошло несколько инцидентов, в частности, аварийное приземление в поле стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3, пожар на находящемся на ремонте единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов", затопление списанного плавучего дока ПД-16 в Крыму, катастрофа атомной глубоководной станции АС-31 "Лошарик" и крушение Ту-22М3 в Мурманской области.

Говоря о последнем происшествии с бомбардировщиком-ракетоносцем, издание отмечает, что "данный инцидент является лишь последним в длинной череде бедствий, больших и малых, от которых страдают российские военные, поскольку они пытаются извлечь как можно больше из старого и устаревшего оборудования".

В октябре американское издание Business Insider написало, что российские корабли, отправляющиеся в дальнее плавание во время учений НАТО в сопровождении буксировочной техники, выступают знаковым свидетельством самой большой проблемы ВМФ России.

В октябре 2018 года портал Mil.Press FLOT опубликовал статью о том, что спустя 18 лет после катастрофы атомной подлодки К-141 "Курск" российский флот не располагает возможностями оперативного спасения моряков из терпящих бедствие субмарин.

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Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Кузнецов
Ту-22М
Проекты
1143 Кречет
NATO
Авианосец
Военные учения
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