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ТАСС

Россия завершила госиспытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С"

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МРУК «Гибка-С»
Машина разведки и управления (МРУК) командира взвода ПЗРК «Гибка-С» разработки АО "Научно-производственная корпорация „Конструкторское бюро машиностроения“.
Источник изображения: АО "Научно-производственная корпорация „Конструкторское бюро машиностроения“

Как сообщили в "Военно-промышленной компании", в ходе испытаний была, в частности, подтверждена возможность стрельбы "Гибкой" с "Тигра" по воздушным целям на ходу, на скоростях до 30 км/ ч

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Россия завершила государственные испытания новейшего комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск "Гибка-С" на шасси бронеавтомобиля "Тигр". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Военно-промышленной компании" (ВПК, разработчик "Тигра").

"В этом году успешно завершились государственные испытания опытных образцов бронеавтомобиля "Тигр" с установленным на них зенитно-ракетным комплексом "Гибка-С", - сообщили в компании.

В ходе испытаний на полигоне Капустин Яр была, в частности, подтверждена возможность стрельбы "Гибкой" с "Тигра" по воздушным целям на ходу, на скоростях до 30 км/ ч, уточнили в пресс-службе ВПК.

В марте в Минобороны РФ сообщили, что для ПВО Сухопутных войск на базе бронеавтомобиля "Тигр-М" разрабатывается мобильный комплекс "Гибка-С", обеспечивающий дистанционный пуск управляемых ракет от переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). "Гибка-С" разработан на основе морского комплекса 3М-47 "Гибка" и использует ракеты от ПЗРК "Игла" или "Верба".

"Тигры" с "Гибкой" должны повысить эффективность ПВО мотострелковых и танковых подразделений.

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Страны
Россия
Продукция
Гибка
Гибка-С
Игла ЗРК
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Тигр БА
Тигр-М
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Минoбороны РФ
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