Завершены госиспытания системы ПВО Сухопутных войск "Гибка-С"

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Сообщается о завершении испытаний новейшего российского комплекса противовоздушной обороны. Речь идёт о комплексе ПВО Сухопутных войск ВС РФ "Гибка-С".

Комплекс устанавливается на шасси бронеавтомобиля "Тигр" (ВПК-233116) и позволяет вести огонь по различного вида воздушным целям в том числе при движении автомобиля на скорости до 30 км/ч.

ТАСС со ссылкой на представителя "Военно-промышленной компании" сообщает о том, что государственные испытания, заключительный этап которых проходил в Астраханской области на полигоне Капустин Яр, завершены. Испытания признаны успешными.

"Гибка-С" обеспечивает поражение воздушных целей с применением ракет переносных зенитных ракетных комплексов "Верба" и "Игла"/"Игла-С". Пуск ЗУР осуществляется дистанционно. Дополнительно установка может использовать ПТУР "Атака".

Экипаж боевой машины отделения – 4 человека: командир отделения ПЗРК, два зенитчика и водитель бронеавтомобиля.

"Гибка-С" предназначается в том числе для прикрытия колонн военной техники на маршах, обеспечения безопасности военно-полевого лагеря.

В качестве базового комплекса при создании системы ПВО для Сухопутных войск использовался комплекс морского базирования 3М-47 "Гибка" - турельная установка, принятая на вооружение ВМФ РФ в 2006 году.