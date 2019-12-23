Войти
Известия.ru

Россия завершила испытания комплекса ПВО "Гибка-С"

266
0
0
Источник изображения: Фото: Министерство Обороны РФ

Россия завершила государственные испытания комплекса противовоздушной обороны (ПВО) "Гибка-С" на базе бронеавтомобиля "Тигр". Об этом в субботу, 21 декабря, агентству ТАСС рассказали в представительстве разработчика "Тигра" — Военно-промышленной компании.

Испытания проводились на полигоне Капустин Яр. В ходе тестов проверили, можно ли стрелять из новинки по воздушным целям на скорости до 30 км/ч.

О разработке "Гибки-С" стало известно в марте нынешнего года. Целью создания комплекса было обеспечение переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) пусков управляемых ракет для улучшения эффективности мотострелковых и танковых подразделений сухопутных войск России. "Гибка-С" использует снаряды от ПЗРК "Игла" или "Верба".

Ранее, 17 декабря, стало известно, что летом 2020 года начнутся государственные испытания новых бронетранспортеров и боевой машины пехоты на межвидовой унифицированной колесной платформе "Бумеранг".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бумеранг
Гибка-С
Игла ЗРК
Тигр
Тигр БА
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Похожие новости
23.12.2019
Россия завершила госиспытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С"
29.08.2018
"Сосной" по антироссийским санкциям
19.10.2016
Тульские новинки на параде и на передовой
13.04.2015
Бразильский фронт российской оборонки
28.01.2014
"Наша задача — сохранить за Россией второе место в области поставок вооружений"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.12 09:52
  • 1
Турчинов: Агрессора нужно останавливать и побеждать
  • 23.12 09:31
  • 32
Мал, да удал: Як-130 применили в качестве штурмовиков в Алжире
  • 23.12 09:18
  • 9
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 23.12 08:37
  • 11
F-35 научился уничтожать "Тор-2ДТ" и "Панцирь-СА"
  • 23.12 05:32
  • 1
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 23.12 05:29
  • 1
В России появится полигон для испытания новых винтовок и пушек на дальность 3,5 км
  • 23.12 05:28
  • 1
The National Interest (США): поговорим о секретном российском подразделении из состава сил специального назначения
  • 23.12 04:29
  • 62
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 23.12 02:59
  • 16612
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.12 01:43
  • 60
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 23.12 00:31
  • 9
Sohu: Даже у F-15 и F-16 есть шанс "обмануть" зенитные ракеты российского ЗРК С-500
  • 23.12 00:15
  • 9
"Коалиция-СВ" не торопится
  • 22.12 22:48
  • 4
Ростех поставил российской армии первую партию двухсредных автоматов АДС
  • 22.12 22:13
  • 19
ВМФ РФ в ближайшее время планирует заложить фрегат проекта 22350М - главком
  • 22.12 20:28
  • 4
В Госдуме предложили разработать программу развития пассажирской авиации