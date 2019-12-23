Россия завершила испытания комплекса ПВО "Гибка-С"

Россия завершила государственные испытания комплекса противовоздушной обороны (ПВО) "Гибка-С" на базе бронеавтомобиля "Тигр". Об этом в субботу, 21 декабря, агентству ТАСС рассказали в представительстве разработчика "Тигра" — Военно-промышленной компании.

Испытания проводились на полигоне Капустин Яр. В ходе тестов проверили, можно ли стрелять из новинки по воздушным целям на скорости до 30 км/ч.

О разработке "Гибки-С" стало известно в марте нынешнего года. Целью создания комплекса было обеспечение переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) пусков управляемых ракет для улучшения эффективности мотострелковых и танковых подразделений сухопутных войск России. "Гибка-С" использует снаряды от ПЗРК "Игла" или "Верба".

Ранее, 17 декабря, стало известно, что летом 2020 года начнутся государственные испытания новых бронетранспортеров и боевой машины пехоты на межвидовой унифицированной колесной платформе "Бумеранг".