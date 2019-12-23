Казахстан ратифицировал соглашение с Турцией о военном сотрудничестве

Нур-Султан. 21 декабря. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Турцией о военном сотрудничестве, сообщила пресс-служба главы государства.

Соглашение было подписано в Анкаре 13 сентября 2018 года. Основной целью документа является дальнейшее развитие долгосрочного военного сотрудничества на основе принципов равноправия и взаимной выгоды между Казахстаном и Турцией.

Взаимодействие между двумя странами включает такие сферы военного сотрудничества как военная подготовка и обучение, проведение совместных учений, оборонная промышленность, миротворческие операции, военные, научные и технические исследования и ряд других направлений.

В рамках соглашения стороны будут разрабатывать годовые планы сотрудничества.