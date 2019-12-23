Войти
Интерфакс-АВН

Казахстан ратифицировал соглашение с Турцией о военном сотрудничестве

408
0
0
Флаги Казахстана и Турции
Флаги Казахстана и Турции.
Источник изображения: bnews.kz

Нур-Султан. 21 декабря. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Турцией о военном сотрудничестве, сообщила пресс-служба главы государства.

Соглашение было подписано в Анкаре 13 сентября 2018 года. Основной целью документа является дальнейшее развитие долгосрочного военного сотрудничества на основе принципов равноправия и взаимной выгоды между Казахстаном и Турцией.

Взаимодействие между двумя странами включает такие сферы военного сотрудничества как военная подготовка и обучение, проведение совместных учений, оборонная промышленность, миротворческие операции, военные, научные и технические исследования и ряд других направлений.

В рамках соглашения стороны будут разрабатывать годовые планы сотрудничества.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Турция
Проекты
Военные учения
Похожие новости
29.05.2019
ФСБ: приоритет Береговой охраны — в вертолетонесущих судах
24.09.2018
Когда в дело вступает резерв Верховного
08.08.2018
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
30.05.2018
Каспийский водораздел
09.04.2018
НАТО готовится отразить "русскую гибридную угрозу"
04.05.2012
Оценка перспективных потребностей ВС Казахстана
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.12 09:52
  • 1
Турчинов: Агрессора нужно останавливать и побеждать
  • 23.12 09:31
  • 32
Мал, да удал: Як-130 применили в качестве штурмовиков в Алжире
  • 23.12 09:18
  • 9
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 23.12 08:37
  • 11
F-35 научился уничтожать "Тор-2ДТ" и "Панцирь-СА"
  • 23.12 05:32
  • 1
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 23.12 05:29
  • 1
В России появится полигон для испытания новых винтовок и пушек на дальность 3,5 км
  • 23.12 05:28
  • 1
The National Interest (США): поговорим о секретном российском подразделении из состава сил специального назначения
  • 23.12 04:29
  • 62
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 23.12 02:59
  • 16612
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.12 01:43
  • 60
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 23.12 00:31
  • 9
Sohu: Даже у F-15 и F-16 есть шанс "обмануть" зенитные ракеты российского ЗРК С-500
  • 23.12 00:15
  • 9
"Коалиция-СВ" не торопится
  • 22.12 22:48
  • 4
Ростех поставил российской армии первую партию двухсредных автоматов АДС
  • 22.12 22:13
  • 19
ВМФ РФ в ближайшее время планирует заложить фрегат проекта 22350М - главком
  • 22.12 20:28
  • 4
В Госдуме предложили разработать программу развития пассажирской авиации