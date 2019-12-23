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Известия.ru

Маск поддержал Boeing после инцидента с запуском Starliner

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Илон Маск
Илон Маск.
Источник изображения: © AP Photo/Jae C. Hong

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск пожелал удачи корпорации NASA и Boeing с посадкой их беспилотного космического корабля CST-100 Starliner после того, как тот не сумел достичь своей цели и пристыковаться с Международной космической станцией (МКС). Об этом бизнесмен написал в комментариях к записи NASA в Twitter в субботу, 21 декабря.

"Орбита трудна. Наилучшие пожелания для посадки и быстрого восстановления к следующей миссии", — написал Маск.


20 декабря NASA отменило стыковку CST-100 Starliner с МКС из-за сбоя в системе подсчета полетного времени. По этой причине корабль потратил больше топлива, чем планировалось. В национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства и Boeing заверили, что постараются вернуть аппарат на Землю за два дня.

Starliner впервые выполнил старт к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме 20 декабря. Корабль стартовал в 6:36 по местному времени (14:36 мск).

Запуск был произведен с комплекса Space Launch Complex 41 ВВС США на мысе Канаверал во Флориде при помощи ракеты-носителя Atlas V. Основной целью запуска являлась стыковка с МКС и подтверждение способности корабля к самостоятельному полету.

4 декабря в статье издания The Hill высказывалось мнение, что запуск коммерческих пилотируемых кораблей NASA станет "началом конца России как космической силы". В "Роскосмосе" в ответ напомнили, что в США давно обещают запустить свой корабль, но "по-прежнему закупают места на российских "Союзах".

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