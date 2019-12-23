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Военное обозрение

В Китае заявили о трудностях для Вьетнама по возможному приобретению Су-57

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Источник изображения: topwar.ru

На днях вышел отчёт министерства обороны Вьетнама, в котором говорится, что страна сосредоточится на разработке собственного истребителя нового поколения со стелс-технологиями. Отмечается, что Вьетнам при этом будет полагаться на работу собственных инженеров и учёных.

Эти заявления активно комментируют вьетнамский сосед – Китай. В ряде китайских СМИ выходят откровенно ёрнические материалы, в которых говорится, что у Вьетнама в плане создания собственного истребителя-"невидимки" возникнут явные проблемы. В частности, отмечается, что ранее ВВС Вьетнама "всегда старались идти по стопам ВВС КНР: Китай покупает Су-27 – Вьетнам покупает Су-27, Китай приобретает Су-30 – Вьетнам приобретает Су-30".

Теперь же, как пишут в китайской прессе, Китай создал истребитель пятого поколения J-20 самостоятельно, а у Вьетнама на данный момент нет возможности получить истребитель подобного рода.

Китайские военные эксперты считают, что у Вьетнама оставался единственный шанс получения истребителя пятого поколения – приобретение у России истребителей Су-57, но "посетив Россию, представители ВВС Вьетнама столкнулись с тем, что самолёт слишком дорог, чтобы его можно было закупить хотя бы в формате ограниченной партии". Добавлено, что Вьетнам в последнее время бурно развивается в экономическом плане, однако закупку партии Су-57 "вьетнамский военный бюджет, составляющий около 6 млрд долларов в год, не выдержит".

Также в китайских СМИ пишут о том, что пока Су-57 нет на вооружении у самой России, что накладывает отпечаток на возможности его экспорта во Вьетнам.

Из комментариев:

Даже если Вьетнам купит у России два или три истребителя Су-57, что это даст его военно-воздушным силам?

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Страны
Вьетнам
Китай
Россия
Продукция
J-20
ПАК ФА
Су-27
Су-30
Проекты
Истребитель 5 поколения
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