В Норвегии: При испытаниях фрегата "Адмирал Касатонов" русские создали радиоэлектронные помехи

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В министерстве обороны Норвегии заявили о "зафиксированных проблемах во время испытания Россией нового боевого корабля". Речь, как выясняется, идёт об испытаниях в Баренцевом море сторожевого корабля дальней морской зоны проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов". Он был спущен на воду пять лет назад, на данный момент завершает проведения испытаний перед официальной постановкой на вооружение ВМФ России.

В военном ведомстве Норвежского королевства утверждают, что во время испытаний российского фрегата якобы появились радиоэлектронные помехи "по всему северу Норвегии".

Из сообщения:

Наиболее явные помехи радиоэлектронного характера проявили себя в районе Киркенеса. Это произошло именно в тот день, когда проводились испытания фрегата.

В пресс-службе Минобороны Норвегии добавили, что "попыткой заглушить сигнал GPS со стороны русских это не выглядело, скорее – создавался повышенный радиоэлектронный шум".

Из сообщения:

Вероятно, это было непреднамеренным воздействием, которое возникло в ходе проведения испытаний. Тем не менее, помехи были, их фиксировали на севере страны.

Напомним, что в Норвегии и раньше заявляли о "радиоэлектронном воздействии" со стороны кораблей Военно-морского флота России. Один из примеров: обвинения в адрес России о том, что во время натовских маневров на севере Европы корабли ВМФ РФ якобы "глушили сигнал GPS".

Между тем, в норвежской прессе напомнили своим читателям, что на фрегате "Адмирал Касатонов" имеется радиоэлектронное вооружение, "которое могли протестировать русские".