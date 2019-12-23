Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии

Испытания российского фрегата "Адмирал флота Касатонов" в Баренцевом море вызвали помехи в работе радиооборудования и радаров на севере Норвегии. Об этом сообщила местная газета Aftenposten со ссылкой на Министерство обороны страны.

По данным издания, радиопомехи были зафиксированы в районе Киркинеса в тот день, когда российские военные проводили испытания. При этом норвежские специалисты заявили, что помехи не были созданы намеренно, а стали побочным эффектом маневров. "Это похоже на общее повышение уровня шума, а не на целенаправленную попытку заглушить сеть GPS", — сказал представитель Национальной коммуникационной службы Пер Эйрик Хеймдал.

Как сообщается на сайте Минобороны России, испытания корабля "Адмирал флота Касатонов" начались 20 ноября. После их завершения фрегат примут в состав одного из соединений надводных кораблей Северного флота.

"Адмирал флота Касатонов" был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Является первым серийным фрегатом проекта 22350, то есть многофункциональным боевым кораблем, способным эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тысячи километров.