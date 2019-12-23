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Деловая газета "Взгляд"

США пригласили Китай к переговорам по контролю над оружием

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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite, File

Соединенные Штаты направили Китаю официальное приглашение к стратегическому диалогу по вопросам безопасности и контролю над вооружениями, сообщили в Бюро Госдепартамента США по международной безопасности и нераспространению.

"Мы надеемся начать его (диалог – прим. ВЗГЛЯД) как можно скорее. Мы с нетерпением ждем ответа Пекина", – передает ТАСС заявление Госдепа.

Вашингтон не раз заявлял, что возможные новые международные переговоры о контроле над вооружениями должны включать не только Россию и США, но и Китай. Пекин до сих пор последовательно отказывался присоединиться к таким консультациям.

В Кремле говорили, что понимают позицию Пекина по новому договору о сокращении ракет средней и меньшей дальности.


Ольга Никитина

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
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