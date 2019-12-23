Потери ВВС Украины в 2014 году по оценке их главного инженера

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Потери авиации Воздушных Сил ВС Украины в АТО, по оценке Главного инженера Воздушных Сил ВС Украины генерал-майора Петра Скоренького

Примечание: в 2015 г. заместитель министра обороны Иван Руснак сообщил, что в ходе АТО потеряно 30 летательных аппаратов.

По данным, приведенным в статье Главного инженера Воздушных Сил ВС Украины генерал-майора Петра Скоренького [П.Є. Скоренький. Аналіз стану систем захисту літальних апаратів Повітряних Сил Збройних Сил України // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. - 2017. - № 2(27)}::

Общие боевые (безвозвратные) потери авиации за период использования авиации составляют 11 ед., из них:

- 1 Ан-30, 1 Ил-76МД, 1 Ан-26, 1 Су-24М, 2 МиГ-29, 5 Су-25;

- от поражения управляемыми ракетами "поверхность-воздух" ПЗРК - 4 ед.: 1 Ан-30, 1 Ил-76МД, 2 Су-25;

- от поражения управляемыми ракетами "воздух-воздух" - 2 ед.: 1 Ан-26, 1 Су-25;

- от поражения зенитными управляемыми ракетами "поверхность-воздух" ЗРК "Бук", ЗРК "Панцирь" - 4 ед.: 1 Су-24М, 3 Су-25.

Также, во время выполнения задач летательные аппараты получали повреждения различной степени сложности, так:

- самолет Су-24МР получил значительные повреждения левого двигателя, киля и стабилизатора из-за попадания ракеты ПЗРК;

- самолет Су-25М1 получил поражение в районе правого внутреннего закрылка из-за попадания ракеты ПЗРК;

- на самолете Су-25М1 был разрушен правый стабилизатор, руль высоты, киль, руль направления, правая мотогондола вследствие применения по нему зенитно-ракетного комплекса.

В качестве примера использования средств защиты самолетов можно привести действия фронтовой авиации при проведении АТО. Против применения ПЗРК использовались автоматы выброса ложных целей АПП-50 (АСО-2В). Против применения ЗРК малой (средней) дальности типа "Бук", С-300 и БРЛС истребителя использовались бортовые станции активных помех Л-203Б (МиГ-29), СПС-161 (Су-24М, Су-24МР), станции активных помех контейнерного типа СПС-141, СПС-142 (Су-25). Полеты выполнялись с включенными станциями предупреждения о радиолокационном облучении СПО-15 (СПО-10).

По данным летного состава экипажей самолета Су-25 при применении по нему управляемых средств поражения, были случаи отсутствия индикации об облучении на СПО. Исходя из этого, можно сделать вывод, что частота облучения не входила в рабочий диапазон работы станции.

С целью уменьшения потерь самолетов в ударную группу дополнительно назначались самолеты для постановки пассивных тепловых помех. Что касается самолетов МиГ-29, то практика военных действий в зоне АТО показала, что станция предупреждения об облучении оповещает летчика только об облучения самолетом РФ или ЗРК. Других типов целей летные экипажи не наблюдали. Во всех случаях аппаратура работала в штатном режиме - информация об облучении РЛС отображалось штатно.

Необходимо отметить, что более эффективным комплексом защиты является БКО-2 самолета Су-24М, Су-24МР.

При отображении информации о пусках ПЗРК на индикаторе боевой обстановки информационной части БКО-2 или обнаружении в зеркалах заднего вида экипажами самолетов пусков выполнялись отстрелы ППИ-50-3, а при получении информации об атаках истребителей ВКС РФ экипажи выполняли отстрел ППР-50-17 с подсветкой облаков дипольных отражателей в задней полусфере с одновременным выполнением противоистребительного маневра.

В середине августа по самолетам ВС были применены ЗРК ( "Тор", "Панцирь"), частота работы которых не входит в диапазон системы предупреждения об облучении СПО-15С, что привело к потере самолета Су-24М во время его боевого применения , вероятно ракетой ЗРК "Панцирь-С".

Боевой полет на постановку активных и пассивных помех выполнялся по заданному маршруту, при его выполнении свою эффективность показали ППР-50-17, которые достаточно четко осуществляли срыв атаки истребителя на этапе автосопровождения.

При выполнении задания были случаи применения по самолетам нескольких управляемых ракет одновременно, так по самолету Су-24МР было осуществлено 4 пуска ПЗРК (пуски были замечены по установленным на самолете зеркалам заднего вида), при этом 3 ракеты перенацелились на ЛТЦ, 4-ая попала в самолет. Самолет получил повреждения, но посадка была выполнена без последствий.