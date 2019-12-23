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В Китае начаты испытания боевого безэкипажного катера JARI-USV

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Оригинал взят у коллеги dambiev в В Китае начали испытания боевого безэкипажного катера

В Китае начали испытания перспективного ударного безэкипажного катера. Новый боевой беспилотный катер JARI-USV, разработан совместными усилиями 702-го и 716-го НИИ Китайской государственной судостроительной корпорации (China Shipbuilding Industry Corporation).

Катер имеет длину 15 метров, водоизмещение - 20 тонн, скорость - 42 узла и дальность автономного плавания - 500 морских миль. JARI USV оснащен электрооптическим датчиком на верхней части надстройки, радаром с фазированной решеткой, гидролокатором. В зависимости от поставленной боевой задачи катер может быть вооружен установкой вертикального пуска на восемь ячеек, торпедным аппаратом, ракетной установкой и дистанционно-управляемым боевым модулем с 30-мм автоматической пушкой.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CSIC
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