На полигон Алабино прибудет первая партия новейших гаубиц "Коалиция-СВ"

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

В Подмосковье на полигон Алабино гвардейской танковой армии Западного военного округа прибудет первая партия самоходных гаубиц "Коалиция-СВ". Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

В ближайшее время на полигоне проведут ряд испытаний новейших артиллерийских установок. Военнослужащие танковой армии уже прошли переподготовку для управления этой техникой и смогут в полную мощь почувствовать вживую боевые машины.

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

"Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника.

Гаубица оснащена пушкой калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем. "Коалиция-СВ" поражает цели на расстоянии до 70 км. Также в комплект вооружения входит дистанционно-управляемая установка с пулеметом "Корд".