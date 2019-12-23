Войти
Вестник Мордовии

На полигон Алабино прибудет первая партия новейших гаубиц "Коалиция-СВ"

347
0
0

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

В Подмосковье на полигон Алабино гвардейской танковой армии Западного военного округа прибудет первая партия самоходных гаубиц "Коалиция-СВ". Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

В ближайшее время на полигоне проведут ряд испытаний новейших артиллерийских установок. Военнослужащие танковой армии уже прошли переподготовку для управления этой техникой и смогут в полную мощь почувствовать вживую боевые машины.

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

"Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника.

Гаубица оснащена пушкой калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем. "Коалиция-СВ" поражает цели на расстоянии до 70 км. Также в комплект вооружения входит дистанционно-управляемая установка с пулеметом "Корд".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Корд
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
05.09.2017
Триумфальная "Коалиция". Как новая российская САУ превзошла артиллерию НАТО
04.09.2017
Оружейные университеты в парке "Патриот"
28.08.2017
120-мм самоходная артиллерийская система 2С42 по ОКР "Лотос"
30.05.2017
Самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" начнут поступать в войска до 2020 года
06.10.2016
В ЗВО поступит 10 новейших самоходных гаубиц «Коалиция-СВ» для войсковых испытаний
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.12 09:52
  • 1
Турчинов: Агрессора нужно останавливать и побеждать
  • 23.12 09:31
  • 32
Мал, да удал: Як-130 применили в качестве штурмовиков в Алжире
  • 23.12 09:18
  • 9
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 23.12 08:37
  • 11
F-35 научился уничтожать "Тор-2ДТ" и "Панцирь-СА"
  • 23.12 05:32
  • 1
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 23.12 05:29
  • 1
В России появится полигон для испытания новых винтовок и пушек на дальность 3,5 км
  • 23.12 05:28
  • 1
The National Interest (США): поговорим о секретном российском подразделении из состава сил специального назначения
  • 23.12 04:29
  • 62
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 23.12 02:59
  • 16612
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.12 01:43
  • 60
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 23.12 00:31
  • 9
Sohu: Даже у F-15 и F-16 есть шанс "обмануть" зенитные ракеты российского ЗРК С-500
  • 23.12 00:15
  • 9
"Коалиция-СВ" не торопится
  • 22.12 22:48
  • 4
Ростех поставил российской армии первую партию двухсредных автоматов АДС
  • 22.12 22:13
  • 19
ВМФ РФ в ближайшее время планирует заложить фрегат проекта 22350М - главком
  • 22.12 20:28
  • 4
В Госдуме предложили разработать программу развития пассажирской авиации