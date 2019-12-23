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ТАСС

В России подготовили техпроект укрупненных фрегатов океанской зоны

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Одно из возможных изображений перспективного эсминца проекта 22350М
Одно из возможных изображений перспективного эсминца проекта 22350М.
Источник изображения: кадр из видео

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что строительство головного корабля может начаться уже в 2020 году при условии должного финансирования

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 20 декабря. / ТАСС/. Северное проектно-конструкторское бюро (ПКБ) подготовило технический проект строительства перспективных фрегатов океанской зоны 22350М. Об этом сообщил ТАСС в пятницу глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Северное ПКБ подготовило техпроект для строительства перспективных фрегатов океанской зоны усовершенствованного проекта 22350М", - сказал он.

По его словам, строительство головного корабля может начаться уже в 2020 году при условии должного финансирования. "Будут деньги - начнем строить в 2020 году", - заявил глава ОСК.

Как ранее сообщил ТАСС генеральный директор "Северной верфи" Игорь Пономарев, "ВМФ нуждается в таких универсальных кораблях океанской зоны, потребность у флота в них далеко не закрыта". "Сейчас, напомню, во флотском строю только головной фрегат "Адмирал Горшков" (проекта 22350), хотя к нему скоро присоединится первый серийный фрегат "Адмирал Касатонов. Но речь идет о потребности в десятке и более единиц таких кораблей", - сказал он.

Фрегаты проекта 22350 являются носителями крылатых ракет "Калибр-НК" или "Оникс". В перспективе они получат на вооружение и гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон".

23 апреля на "Северной верфи" были заложены два фрегата усовершенствованного проекта 22350. В отличие от их предшественников, они будут нести не два, а три универсальных корабельных стрельбовых комплекса (УКСК) на 24 ракеты. Предполагается, что на фрегатах проекта 22350М будет 6 УКСК на 48 ракет.

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Адмирал Горшков
П-800 Оникс
УКСК
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