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Деловая газета "Взгляд"

Блокпост армии Сирии в присутствии военной полиции РФ развернул американский конвой

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Источник изображения: кадр из видео

Сирийские войска в присутствии российской военной полиции не пропустили американский конвой через КПП на северо-востоке Сирии, сообщают информационные агентства.

Сирийские правительственные войска и российская полиция заблокировали проезд американской колонны из семи автомобилей через КПП "Площадь Зури", пишет в своем Twitter North Press Agency.

Другой пользователь Twitter, отслеживающий военные конфликты в Сирии и Йемене, опубликовал видеозапись, на которой, по его утверждению, сирийские войска развернули "нелегальные оккупационные" силы США с дороги "Хасака-Камышлы".


В пятницу в Пентагоне заявили, что не планируют выводить вооруженные силы из Сирии, пока там не наступит окончательное поражение "Исламского государства* (запрещено в России).

Также Вашингтон призвал Сирию не проводить наступление на Идлиб до конца этого года.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


Алексей Дегтярев

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  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
Китай
Россия
Сирия
США
Компании
ВПВС РФ
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