Блокпост армии Сирии в присутствии военной полиции РФ развернул американский конвой

Сирийские войска в присутствии российской военной полиции не пропустили американский конвой через КПП на северо-востоке Сирии, сообщают информационные агентства.

Сирийские правительственные войска и российская полиция заблокировали проезд американской колонны из семи автомобилей через КПП "Площадь Зури", пишет в своем Twitter North Press Agency.

Другой пользователь Twitter, отслеживающий военные конфликты в Сирии и Йемене, опубликовал видеозапись, на которой, по его утверждению, сирийские войска развернули "нелегальные оккупационные" силы США с дороги "Хасака-Камышлы".

