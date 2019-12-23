Блокпост армии Сирии в присутствии военной полиции РФ развернул американский конвой

Сирийские войска в присутствии российской военной полиции не пропустили американский конвой через КПП на северо-востоке Сирии, сообщают информационные агентства.

Сирийские правительственные войска и российская полиция заблокировали проезд американской колонны из семи автомобилей через КПП "Площадь Зури", пишет в своем Twitter North Press Agency.

Другой пользователь Twitter, отслеживающий военные конфликты в Сирии и Йемене, опубликовал видеозапись, на которой, по его утверждению, сирийские войска развернули "нелегальные оккупационные" силы США с дороги "Хасака-Камышлы".

#Syria Beautiful scene! The Syrian Army expels a military convoy of illegal USA occupation forces on the "Hasakah-Qamishli" road today. pic.twitter.com/KVmVg9pMZI - Eastern Lion (@Sunkway_China) 20 декабря 2019 г.

В пятницу в Пентагоне заявили, что не планируют выводить вооруженные силы из Сирии, пока там не наступит окончательное поражение "Исламского государства* (запрещено в России).

Также Вашингтон призвал Сирию не проводить наступление на Идлиб до конца этого года.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

Алексей Дегтярев