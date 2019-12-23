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Российская газета

Две атомные подлодки проекта "Ясень-М" заложат 9 мая 2020 года

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ

В Северодвинске на "Севмаше" в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне заложат две атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М". Церемония состоится 9 мая 2020 года.

Об этом генеральный директор компании Михаил Будниченко рассказал ТАСС. Подводная лодка данного проекта "Северодвинск" уже находится в составе Военно-морского флота России. Головная субмарина "Казань" проходит государственные испытания. В разной стадии готовности еще пять подлодок проекта 885М.

В 2019 году подписали контракт на строительство еще двух субмарин. Подводные лодки проекта 885 и 885М несут крылатые ракеты Калибр-ПЛ" или "Оникс". Но они могут получить и гиперзвуковые "Цирконы".

Кстати, в пятницу глава "Севмаша" заявил также и о том, что в 2020 году Военно-морской флот России получит четыре атомные подводные лодки. Это "Белгород" - носитель "Посейдонов", ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А "Князь Олег" и две многоцелевые атомные субмарины проекта 885М - "Казань" и "Новосибирск".


Светлана Цыганкова

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Страны
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Продукция
Club-S
Казань АПЛ
П-800 Оникс
Компании
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