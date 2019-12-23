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ТАСС

Контракт на две атомные подлодки "Борей-А" подпишут в 2020 году

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Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 955А ("Борей-А")
Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 955А ("Борей-А").
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Олег Кулешов

Пока в боевом составе ВМФ России находятся три атомные ракетные подводные лодки стратегического назначения проекта 955

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 20 декабря. / ТАСС/. Контракт на строительство двух атомных ракетных подводных лодок стратегического назначения проекта 955А "Борей-А" будет подписан в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил в пятницу глава "Севмаша" Михаил Будниченко.

"Контракт на строительство двух новых "Бореев-А" планируется подписать в 2020 году. Сроки закладки будут определены заказчиком", - сказал он.

В настоящее время в боевом составе ВМФ России находятся три "стратега" проекта 955. Головной корабль проекта 955А "Князь Владимир" прошел госиспытания и в ближайшие дни будет передан ВМФ. На "Севмаше" в разных стадиях строительства находятся еще четыре корабля проекта 955А. Каждая подводная лодка проектов 955 и 955А несет 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".

"От первых трех "Бореев" - подводных крейсеров "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах" - "Князь Владимир" отличается меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования, удержания на глубине, а также управления оружием", - сказал Будниченко в интервью заводскому журналу "Завод" по случаю отмечаемого 21 декабря 80-летия предприятия.

По данным "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), каждый "Борей" состоит из 1 млн 300 тысяч узлов и механизмов, для строительства одной лодки требуется 17 тысяч тонн металла (для сравнения - масса Эйфелевой башни в 1,5 раза меньше), общая протяженность трубопроводов и кабельных трасс - 109 км и 600 км соответственно. Корпус лодки покрыт 10 тысячами резиновых пластин.

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Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Булава-30
Владимир Мономах
Князь Владимир
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