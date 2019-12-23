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Военное обозрение

Индийская пресса: Лёгкий истребитель Tejas впечатлил русских

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Источник изображения: topwar.ru

В индийском издании Bangalore Mirror вышел материал, в котором рассказывается о завершившемся этапе российско-индийских авиационных учений. В ходе учений, как пишет упомянутая газета, пилотирование истребителя индийского производства Tejas было доверено российскому военному лётчику.

В материале говорится, что речь идёт о подполковнике ВКС РФ по фамилии Nestervoe (если это действительно так, то, вероятно, фамилия звучит как Нестеров). При этом в издании не называется даже имени пилота.

Отмечается, что изначально подготовку российского лётчика к пилотированию одной из версий лёгкого истребителя Tejas осуществлял старший лётчик-испытатель Национального центра лётных испытаний ВВС Индии майор Н.Дипак.

Приводится высказывание российского лётчика:

Самолёт компактный, можно отметить его авионику очень высокого качества.

Из материала под названием "Лёгкий истребитель Tejas впечатлил русских" Bangalore Mirror:

В ходе вылетов были продемонстрированы возможности самолёта с точки зрения маневренности и возможностей авионики, а также атаки с использованием авиабомб с лазерным наведением.

На данный момент Минобороны Индии заключило контракт с производителем на закупку 83 истребителей Tejas. Первая (установочная) партия составляет 16 единиц.

В российском военном ведомстве о пилотировании лётчиками ВКС РФ самолётов индийского производства на данный момент не сообщается.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Tejas
Проекты
Военные учения
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